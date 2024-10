Ma Magyarországon az effektív minimálbér összege 306 ezer forint körül mozog. A hozzászólásokból ítélve, nem mindenki kap ennyit kézhez, míg volt olyan is, aki elégedett lenne vele. Van, aki úgy gondolja, ha már megvan az egzisztencia, akkor akár még okés is lehet. Ám egy pályakezdőnek sokkal többet kell keresnie az elején.

Nem mindegy, hogy mennyi a minimálbér, amiből egy család meg tud élni

Forrás: Internet

„Mivel egyedül élek elég lenne.”

„Kifizetem a számlákat a hitelt el is ment 300 ezer. És akkor mellette egyél, ruházkodj, szórakozz, az autó is egy csomó kiadással jár. Osztálypénzt fizess 3 gyerek után, a nagyobbik ballag, szóval... Eddig a kaján szoktam spórolni, most már azon sem lehet. Az árak az egekben....de ez csak a kezdet...teljesen ellehetetlenítenek minket.”

„Még nem tudtam kipróbálni hogy mit tudok vásárolni 300 ezer forintért,mert még sajnos nem keresek annyit,de majd ha lesz ilyen,megírom.. »

„Semmit, mert 250 000 a nyugdíjam...”

„Az ideális minimálbér annyi, amennyit az ország gazdasága ki tud termelni úgy, hogy a többet, jobban, hasznosabban dolgozóknak is megérje többletmunkát végezni. 300 ezer forintból jól megélhet az, akinek van saját lakása és ésszerű, takarékos életvitelt folytat.”

Olvasóink arról is elmondták véleményüket, hogy mennyi lehetne az a minimális összeg, amiből egy család vagy egy egyedülálló is boldogan megélne:

„Egy család havi szinten kell,hogy keressen egy, másfél millió forintot, hogy jó legyen.”

„Minimum 700.000 forint nettóban kéne itt gondolkodni. Ausztriában duplája még ennek is.”

„Legalább 1500 000ft.”

„Havi 800.000 lenne az ideális a mostani árakhoz Nyugdíjasként azt mondom, hogy 500 ezer minimum tisztán. Egy család havi szinten kell, hogy keressenn egy, másfél millió forintot, hogy jó legyen.”

„Rossz a megközelítés, és a hozzáállás... Minimálbér: Az a bér, ami arra kell legyen elég, hogy egy egyedülálló felnőtt ember ne haljon éhen a mindennapok munkája alatt, és után. Ez alatt az összeg alatt senki ne kapjon fizetést, hisz ehhez kellene mérni minden munka ellenértékét. Ez csak egy viszonyszám.... A tudás, a tapasztalat alapján kellene a munkást bérezni, és nem a viszonyszámok bűvöletében tartani. Ha a munkás jól dolgozik, értéket teremt, akkor azt illene megfelelően értékelni, és honorálni szóban tettben és javadalmazásban. A kérdésre adott válasz: Nincs az a pénzösszeg ami elég lenne egy normális minimumra a jelen körülmények között, mivel mindennek állandóan megy fel az ára…”