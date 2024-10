A mindenszentek és halottak napja kapcsán sok igazán érdekes, elgondolkodtató és megható hozzászólás érkezett, melyekből most válogattunk.

Nem csak mindenszentekkor: hetente, havonta látogatják a temetőt

A kommentelő olvasóink többségét nem érdekli feltétlenül a mindenszentek ünnepe, máskor is meglátogatják az elhunytakat. Közülük néhányan így vélekedtek: "Naponta! De nem megyek ki személyesen! A szeretetem irántuk végeláthatatlan!...", másikuk pedig így írta: "Olyan 2-3 havonta. Szeretettel. Érkezett egy szavas válasz is: "Hetente." Illetve ilyen reakciót is a poszt alá írtak: "Születés- és névnapon is szoktam! Nem csak halottak napján megyek szeretteim sírjához!" Két megható poszt a sorok közül: "Sajnos a férjem sírja 40 kilométerre van tőlem Az már amúgy sem Ő..." és "A szerettem a szívemben élnek örökre. Havonta egyszer kimegyek és elmondom nekik mennyire hiányoznak."

"Nyűg sok embernek oda kimenni..."

Végül pedig az egyik hozzászóló rávilágított arra, hogy szerinte miért járnak kevesebben a temetőbe és erről kegyetlen őszinteséggel írt. Íme: "A mai modern világban, az élőkre sincs idő nemhogy a holtakra. A temető már nem szükséges a modern társadalomnak. Nyűg sok embernek oda kimenni. Már egyre kevesebb a gyász értékelése."