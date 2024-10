- Előfordul-e, hogy nem bírod nézni ami a következő percekben várhatóan történik a páston?

- Nem, ilyen nincs, tudom nézni, és kicsit más szemmel is, mint egy laikus. Egy példa: Tibike vívott Kano-val a döntőbe jutásért, 13-12 volt a japánnak, pár másodperc volt hátra, és mondom feleségemnek: Tibi le fogja tolni a japánt, mire ő „kiugrik” és Tibi second parád -riposttal fogja megszúrni. Ez egy klasszikus Andrásfi iskola, ezt én is így reagáltam volna, -Tibi bácsi ezt sokat tanítja-, és Tibike is jól tudja - és tökéletesen hajtotta végre! Magával ragad a páston folyó küzdelem. Örülök a jó akciónak, felkiáltok, ha valami olyan dolog történik, ez belém égett a 15 év alatt.

- Ma mit gondolsz, mit kaptál és mit áldoztál fel a vívásért?

- Amit más sportágban elérhettem volna: magasugrás, atlétika, kosár. Ugyanakkor nem gondolom, hogy bármit feláldoztam volna, főleg nincs olyan, amit megbánnék. Áldoztam rá, - de nem fel- a szabadidőmet, kapcsolatokat, azonban inkább kompromisszumokként éltem meg ezt az évek során. Igyekeztem úgy élni, priorizálni, már versenysportolóként is, hogy mindig ott legyek, ami a legfontosabb. Például a szalagavató: részt vettem, de aztán hajnalban indulás Pestre, világkupára, nem buliztam tovább – de ez abszolút nem zavart. Mit nyertem, vagy szereztem a vívás által? Nagyon-nagyon sok mindent. Azt, aki most vagyok, - személyiségben, gondolkodásban, érettségben – azt a vívás is csiszolta, formálta. Alapjában véve egy intellektuális sport, mivel a fizikum mellett fontos, hogy ki mennyire van jól mentálisan, mennyire összeszedett, mire tud fókuszálni. Versenysportban nagyon hamar szembe találjuk magunkat olyan helyzetekkel, melyekkel érett felnőttkorunkban, munkahelyen, családban találkozunk - azzal, hogy milyen is az élet valójában. Nagyon sok élményt adott, sok helyre eljuthattam, megtapasztalhattam, sok sikert és sok kudarcot.