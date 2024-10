Közgazdász ismerős mondja: azt, hogy egy árucikk milyen értéket képvisel, néhány további összetevő mellett alapvetően az határozza meg, hogy mekkora kereslet mutatkozik iránta. Ha kérdeznénk, bizonyára minden egyes kedves olvasónk rögvest tudna mondani, mutatni saját otthonából olyan tárgyat, amitől már szabadulna, mert ugyan még ép, és a funkciójának is megfelel, de már nem használja, feleslegessé vált számára. Nos, elsősorban ezek a tárgyak jelennek meg a zsibvásárokon, bízva abban, hogy az általunk kidobásra ítélt holmi más számára még hasznos, s ezáltal akár értékes is lehet. Ez az örök remény élteti a már régóta sikeresen működő hazai bolhapiacokat, vagy alapoz meg az újonnan nyílók számára is.