Belegondolni is szörnyű, amikor nemcsak otthonunk, hanem életünk lehet veszélyben egy-egy hatalmas erejű természeti csapás miatt. Vajon tudjuk-e befolyásolni ezeket a jelenségeket, fel tudunk-e készülni rá? Vagy egyetlen lehetőségünk akad, a menekülés. Néhány napja Floridában élő honfitársunk is nyilatkozott lapunknak. Ezúttal Barna Máté zalaegerszegi földrajztanárt kérdeztük, hogy mennyire érezzük bőrünkön magunk is az egyre szélsőségesebb időjárást?

Barna Máté földrajztanár a Milton hurrikán és társai keletkezéséről is szólt. Fotó: Pezzetta Umberto/ZH Archívum

Mennyiben felelős az éghajlatváltozás a hurrikánok, aszályok keletkezéséért?

- Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés egyik következménye, hogy a világ különböző részein egyre gyakrabban tapasztalhatjuk a bőrünkön a szélsőséges időjárási viszonyokat. Földünk egyik részén a kíméletlen aszály pusztított, ide vehetjük hazánkat is a júliusi-augusztusi lehullott csapadék mennyiség alapján, másik részén pedig heves esőzések keltettek villámárvizeket, amelyek óriási károkat okoztak. Jó példa erre Közép-Kínában Honan tartománya, ahol Nanjang város területén egyetlen nap alatt 608 mm eső hullott és a térségben az éves lehullott csapadékmennyiség 800 mm körül van. Azonban nem kell ennyire messze menni, az elmúlt hónapban hazánk területén is a szeptemberi csapadékátlagot messze meghaladó mennyiségű eső hullott, amely komoly árhullámot keltett több hazai folyó esetében – hívta fel a figyelmet a Mindszenty-iskola földrajz-történelem szakos pedagógusa.

- Hol vannak a világon a hurrikán központok?

- A világon több helyen találhatóak hurrikánok. A hurrikánok valójában trópusi ciklonok, de más-más térségekben eltérő szóval illetik. A hurrikán kifejezést a Karib-tenger térségében és a Csendes-óceán keleti térségében használják. Elnevezése a Huracan szóból származik, amely a majáknál a vihar istenét jelentette. A Csendes-óceán nyugati térségében tájfunnak (taifun - nagy szél), az Indiai-óceán térségében pedig orkánnak nevezik. A tornádók a mérsékelt övezetben keletkeznek a sarki és trópusi eredetű légtömegek találkozásánál. A jelentős hőmérséklet-különbség miatt forgóviharok alakulnak ki, amelyeket tornádónak neveznek. Főként északról és délről nyitott területek felett alakulnak ki: például Észak-Amerikában a Mississippi-alföld térségében. Ezek viszonylag rövid élettartamú képződmények, amelyek a belsejükben uralkodó rendkívül alacsony légnyomás következtében hatalmas károkat képesek okozni az épületekben. Adott esetben akár egész épületeket is képesek "felszippantani".