Mézeskalács illat lengte be a patinás épület tereit: szorgos kezek nyújtották és díszítették a kis süteményeket és a dekoráció után rögtön sütőbe is kerültek a szívek, bocskorok, csillagok.

Különféle mézekkel is ismerkedhettek az érdeklődők

Fotó: Mészáros Annarózsa

– Egy méhészt is hívtunk, hogy be tudja mutatni a termékeit, mesélni tudjon a méhészetről, a különböző eszközökről – mondja Csüllög Zsófia, a Balatoni Múzeum néprajzos muzeológusa.

Mézes népi kincsek

– A mézeskalácskészítő mesterségnek is előkerültek bizonyos eszközei, illetve a régi méhész tárgyak, méhkasok is bemutatásra kerültek. Egy nagyon szép és egyedi méhkaptár is látható, ami egy szentet ábrázol – ismerteti a látnivalókat a muzeológus. – Két méhkaptár van a múzeum tulajdonában, ez Magdolnát ábrázolja, a másik Szent Veronikát. Elméletileg hárman voltak, a harmadik kaptár egy keresztről levett Jézust ábrázol, de az eltűnt az idők folyamán. Nagyon kevés van ezekből a szenteket ábrázoló tárgyakból úgy en bloc Magyarországon, így igazi kuriózum, hogy ebből kettő is itt van nálunk.