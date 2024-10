Újabb beruházás indulhat Zalaegerszegen: a város déli részén készülhet el egy, a Kovács Károly városépítő program részeként meghirdetett fejlesztés. Az uniós közbeszerzési adatok szerint keresik a vállalkozót az út felújítására és kiszélesítésére. A hirdetmény szerint a déli átkötő út a 7401.jelű Zalaegerszeg–Nova összekötő út 4+525 kilométerszelvényében indul, végszelvénye pedig a 7410. Bak–Zalaegerszeg összekötő út (vagyis a Posta utca) 8+750 kilométerszelvénye. Ez jelentős részben a Sugár utcára vonatkozik, illetve sikeres közbeszerzés esetén a projektben felújítják még a csatlakozó alárendelt utakat is (Gálafeji, Lukahegyi, Fagyal utca). A felújítással érintett utak teljes hossza 2745 méter (területe pedig 14.875 m2), a munka várható ideje a terület átadásától kezdve 180 nap. A munka során burkolatmegerősítésre, útszélesítésre, illetve azokon a szakaszokon, ahol a geotechnikai szakvélemény indokolja, a teljes pályaszerkezetének újjáépítésére kerül sor. Mindemellett mintegy 150 méteren útkorrekció valósul meg, 75 méter hosszan pedig a rézsűt támasztják meg gabion támfallal. A Hegyi út északi oldalán a meglévő járda burkolata is megújul 153 méter hosszban, és közműkiváltásokat is végeznek.