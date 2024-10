Befejező szakaszához érkezett a balatonfenyvesi kertmozi átalakítása, a beruházásról és a munkálatok alakulásáról Farkas Tamás polgármester számolt be. Mint mondta: az önkormányzat a TOP Plusz pályázat keretében közel 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

Farkas Tamás polgármester (középen) a múlt héten tartott bejárást és helyszíni szemlét az átépítés alatt álló kertmoziban

Fotó: ZH Archívum

Az épület megújításával új kulturális és rekreációs központ jön létre

- A beruházás alapvető célja a település tulajdonában lévő kertmozi komplexum fejlesztése, oly módon, hogy az ingatlan alkalmas legyen, többrétű közösségi funkciók ellátására is - húzta alá Balatonfenyves polgármestere. - A fejlesztéssel - reményeink szerint - egy új kulturális és rekreációs központ alakul ki, ahol a régi funkciók megőrzése mellett, rendezvények, előadások, konferenciák szervezhetők vagy éppen klubtevékenység folytatható. A mozi helyiségei az építészeti átalakítás és gépészeti, valamint villamos hálózati felújítást követően, alkalmassá válnak a fent említett funkciók betöltésére. Az épület vizesblokkal is bővül, illetve jelentős energetikai fejlesztések valósulnak meg. A zöldterület fejlesztés keretében pedig parkosítással, illetve térburkolással, rendezvény- és nézőtérként is funkcionáló, fedett, nyitott tér kerül kialakításra.

Az épület vizesblokkal is bővül

Fotó: ZH Archívum

Jövő nyáron már programokkal várják a lakosokat és a turistákat

Farkas Tamás jelezte: a munkálatok jó ütemben haladnak, hamarosan elkészül a beruházás, ami azt is jelenti, hogy a következő nyári szezonban már programokkal várják a Balatonfenyvesre érkező turistákat, illetve a helyi lakosokat.