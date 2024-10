A tragédia teljesen letaglózta a falubelieket, már csak azért is, mert a férfi szülei köztiszteletben álló emberek, apja mezőgazdász, anyja szociális gondozóként dolgozik a településen. Hogy mégis mi vezetett az értelmetlen gyilkossághoz, arról több pletyka és szóbeszéd is terjed a kis somogyi faluban.

Ebben a házban élt a 37 éves férfi, aki megölte saját kétéves kisfiát

Fotó: Szakony Attila

A falubeliek sem tudják, a férfi miért ölte meg kisfiát

- A férfi és a párja - akitől a kétéves kisfiú is volt - elég viharos kapcsolatban élt, a nő többször különköltözött, majd kibékült gyermeke apjával - tudtuk meg egy középkorú nőtől, aki hozzátette: a férfi viselkedése nagyon hektikus volt, szerette a párját és a gyerekét, de az italt és a bulizást sem vetette meg, e kettő között pedig nem tudott választani.

Elhagyott játék az udvaron...

Fotó: Szakony Attila

Úgy tudjuk: a pár jelenleg is külön élt, a férfi a múlt hét végén hozta el Csurgóról kétéves fiát, hogy néhány napot vele töltsön, de lelkileg roppant instabil állapotban volt. Információink szerint az elmúlt napokban több élő videót is megosztott saját közösségi oldalán, ahol lőszerek voltak nála. Az egyik utolsó posztja egyfajta búcsúlevélként is felfogható. Mint azt vasárnap írta: "A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."

A ház körül több gyerekjátékot is látni

Fotó: Szakony Attila

A férfi állítólag rajongásig szerette a kisfiút

A falubeliek ugyanakkor azt is mondják, hogy a férfi szinte a rajongásig szerette kisfiát, éppen ezért volt megdöbbentő számukra a gyilkosság híre.

Kedden délelőtt egy mécses és egy plüssállat jelezte a tragédia helyszínét. A nádkerítéses ház udvarán gyerekjátékok, trambulin sorakozott. A ház üresen állt, a rendőrök előző nap már végeztek a helyszíneléssel.

A rendőrség már hétfőn végzett a helyszíneléssel, a ház, az udvar teljesen kihalt...

Fotó: Szakony Attila

Se veled, se nélküled kapcsolat

- Én úgy hallottam, de ez csak szóbeszéd, hogy a kisfiút egy késsel ölte meg, magát pedig egy disznókábító fegyverrel akarta megölni. A Tibor egyébként olyan férfi volt, hogy nem lehetett rajta kiigazodni, a párjával két napig jóban volt, aztán begurult és elszidta mindennek a nőt - mesélte Tóth Tibor, aki a szomszéd házban lakik.

