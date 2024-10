Valljuk be őszintén, ötven felett a nők nemcsak a klimax kellemetlen tüneteivel foglalkoznak, hanem egyre többször gondolnak a békés nyugdíjas évekre is. A Magyarországon bevezetett Nők 40 népszerű ma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011 és 2020 között összesen mintegy 300 ezren vették igénybe a kedvezményt, csak ebben az évben júniusig bezárólag 12.686 nő élt a lehetőséggel. A 2020-as törvényi változások pedig még vonzóbbá tették a Nők 40 modellt, ugyanis járulékmentessé vált a nyugdíj melletti keresőtevékenység.

Van, aki azért vette igénybe a Nők 40 korkedvezményes nyugdíjt, mert szeretné élvezni idősebb éveit

Forrás: Illusztráció

Marad a Nők 40, nem változtat a nyugdíjrendszeren a kormány

Mondhatni, valóban gáláns lépés volt a korkedvezmény bevezetése, ugyanis a nők több fronton állnak helyt egyszerre: gyereknevelés, háztartás, munkavégzés. De meddig tartható a modell, ami megengedi, hogy amennyiben egy nő rendelkezik 40 év jogosultsági idővel, akkor a 65. év betöltése előtt nyugdíjba mehessen?

A hónapokig lebegtetett kérdésre, miszerint a Nők 40-et szigorítják-e, most választ kaptunk. „A kormány nem tervez változást a nyugdíjrendszerben, a nyugdíjak értékállóságát megőrizzük, a 13. havi nyugdíjakat kifizetjük. Az Európai Bizottság nyomására felkért szakértő javaslataival a kormány nem ért egyet, azokat nem támogatja” – írja az Index.hu.

Hogyan számolhatjuk ki a szolgálati időt?

Jó tudni, a szolgálati idő az az időtartam, ami alatt érvényes biztosítási jogviszonnyal rendelkezünk és nyugdíjjárulékot fizetünk. Ha Ön is arra gondol, hogy idő előtt nyugdíjba megy, és élvezni szeretné a pihenés éveit vagy épp ellenkezőleg, tovább dolgozna immáron nyugdíjasként, akkor a legegyszerűbb, ha adategyeztetést kér a nyugdíjfolyósítótól. Internetes kalkulátor nem létezik, ám további segítsége lehet, ha a www.magyarorszag.hu oldalon az ügyfélkapun keresztül kérdezi le a szolgálati éveket.