Fényes Elek 1836-ban megjelent országleíró munkája szerint Zala vármegyében – nyelvük szerint – 195.517 magyar, 53.657 horvát, 12.347 vindustót (azaz szlovén), 3379 német és 5302 zsidó lakos élt.

Vándorkiállítás zalai témákkal

A gőzhajózás korai hazai megjelenése igazodik az európai technikai fősodorhoz, tudjuk meg a második zalai tabló szövegéből.

"Robert Fullton találmánya, a világ első kereskedelmi lapátkerekes gőzhajója 1807 augusztusában állt menetrendszerű személyszállító forgalomba az észak-amerikai Hudson folyón New York Citynél, míg a magyarországi gőzhajózás alig tíz év múlva, 1817 márciusában kezdődött. Ekkor tette meg a Dunán első próbaútját Bernhard Antal pécsi feltaláló Carolina nevű gőzhajója, melyet a Dráva menti Sellyén épített. A Balatonon a gőzhajózás Széchenyi István gróf és Kossuth Lajos kezdeményezésére indult meg. Sokáig az első és egyetlen balatoni gőzhajó a Kisfaludy volt, melynek hajótestét az Óbudai Hajógyárban építették, és az angol Penn-gyártmányú gőzgép lapátkereke hajtotta. A gőzös először 1846. szeptember 21-én, Széchenyi 55. születésnapján hagyta el a balatonfüredi kikötőt. A hajó 300 férőhelyes utasszállító volt, I. osztálya ebédlővel és könyvtár is rendelkezett. Az eredeti Kisfaludy-gőzös favázas testét 1869-ben vasra cserélték, majd 1887-ben kivonták a forgalomból és szétbontották. 2014-ben újra megépítették a Kisfaludyt, mely jelenleg a Balaton egyetlen lapátkerekes hajója. A replika fedélzetén egy kiállítás is látható, sétahajóként üzemel a Jókai hajóval együtt Balatonfüreden. " - olvasható Molnár András összefoglalójában.