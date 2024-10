A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mellett a közönség hallhatta Hegedűs Valér zongora- és orgonaművészt s a Salve Regina Kórust C. Tóth Zoltán vezényletével. A Magyarok Nagyasszonya-búcsú alkalmával szervezett koncert bevételét a templom orgonájának felújítására fordítják. Ez alkalommal főként a Szűzanyát dicsérő művek csendültek fel.

A Magyarok Nagyasszonya-búcsú alkalmából tartott szentmisén felcsendült C. Tóth Zoltán Missa Salve Regina – Keszthelyi mise című műve is, a Salve Regina Kórus előadásában. Fotó: Halász Gábor

Magyarok Nagyasszonya-búcsú

A búcsúi szentmisét Földi István címzetes esperes, plébános mutatta be, s ez alkalomból felcsendült C. Tóth Zoltán Missa Salve Regina – Keszthelyi mise című műve is.

István atya szentbeszédében kiemelte, nemzetünk évszázadok óta bizalommal fordul Égi Édesanyánkhoz, és „számtalanszor megtapasztalhattuk már az ő közbenjárását, segítségét”.

Szent István örökösei

– Vajon mi ma, Szent István örökségének birtokosai tudunk-e így fordulni a Magyarok Nagyasszonyához, imádkozva és kérve édesanyai pártfogását családjainkra, egyházközségünkre, népünkre, hazánkra, nemzetünkre? Vagy megelégszünk azzal, hogy saját problémáinkkal fordulunk hozzá? Megvan-e bennünk még ez a hazaszeretet, s a tudat, hogy Szent István örökségét hordozzuk? Ki nekünk Mária, testvérek? – fordult a hívekhez Földi István.

Földi István: A történelem viharaiban mindig erőt adott nekünk ez az anyai pártfogás, és higgyétek el, napjainkban, most is így van. Fotó: Halász Gábor

Mindig erőt adott

A plébános így folytatta, választ is adva e kérdésre: „A történelem viharaiban mindig erőt adott nekünk ez az anyai pártfogás, és higgyétek el, napjainkban, most is így van”.

– Csak tudjunk hozzá bizalommal fordulni. Égi Édesanyánk tudja, mi a szenvedés, a próbatétel. Tudja, hogy nemzetünk életében is voltak és vannak ilyenek attól kezdve, hogy Krisztus követőjévé vált. Látja azt is, a világ erői nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudnak erőt venni rajta, amíg a hite élő és a bizalma töretlen Isten iránt. Ezzel a hittel fordulunk itt és most a Magyarok Nagyasszonyához, hogy járjon közben értünk szent fiánál, ezért az egyházközségért, a keszthelyi közösségért, a hazáért, a nemzetünkért, s legyen továbbra is égi pártfogónk – fogalmazott István atya.

A magyarlakta vidékeken október 8. a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. Fotó: Halász Gábor

Fotó: Halasz Gabor

Szent István király halála előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta népét és országát. Fotó: Halász Gábor

Patrona Hungariae

A Magyarok Nagyasszonya – latinul: Patrona Hungariae – Szűz Mária egyik elnevezése, amely kifejezi különleges kapcsolatát az országgal s a nemzettel. A hazai katolikus egyház az október 8-ai főünneppel köszöni meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogását.