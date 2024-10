Európa sem ugyanúgy létezne

– A hősies szembeszállás jelenti magyarnak lenni – mondta. – Mi ezt képviseljük a világban, ez azonosít minket és különböztet meg másoktól. Azt kell újra és újra tudatosítanunk, hogy nélkülünk, 1956 nélkül a világ sem lenne ugyanaz, és Európa sem ugyanúgy létezne, ahogy az méltó hagyományaihoz. Akkor is ütöttek minket ezért, most is ütnek érte.

A műsorban rövid megemlékezést hallhattak a fáklyát tartó emlékezők a Piarista-iskola tanulóitól, majd a pártok és különféle szervezetek koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.