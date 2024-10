Az augusztus végén bezárt időszaki kiállítás az elmúlt fél évezred házasodástörténetén keresztül mutatta be a névtelen vagy éppen híres hölgyek sorsát, a nők társadalmi szerepét, miközben féltve őrzött menyasszonyi ruhákat, kellékeket, szerelmes leveket tárt a látogatók elé. A Magyar Menyasszony projekt a Magyar Nemzeti Múzeum saját gyűjteményére és a közösségi gyűjtésre érkezett felajánlásokból jött létre.

A Magyar Menyasszony tablókiállítás szerdáig látogatható a Göcseji Múzeumban Fotó: Mozsár Eszter

Fotó: Mozsár Eszter

A közgyűjtemény kollektívája nem szerette volna, ha a felhalmozott tudás kárba vész, így az ország számos pontján mutatják be az időszaki tárlat anyagából készült tablókiállítást, felelte érdeklődésünkre Kollár Csilla, a Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténésze, muzeológusa. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az eredeti tárlat egy része több vidéki múzeumban is látható legyen.

- A kiállítás kurátorának, Simonovics Ildikónak az volt az elképzelése, hogy ötven történeten keresztül mutassa be a magyar nők esküvőjét, illetve házasságát – felelte Kollár Csilla. - A kiállítás a 16. századtól indult ki, egy olyan korból, aminek történetét jobbára férfiak írták. A zalaegerszegi tárlaton egyébként az első történet is látható, ami nem más, mint Mária királyné és II. Lajos házasságkötése. Itt most összesen 22 női sorsot követhetünk nyomon.

A Magyar Menyasszony régen és ma

A művészettörténész hozzátette, a megrendezett házasságtól egészen a tinder „match”-ekig olvashatunk érdekességet, követhetjük nyomon a megváltozott szokásokat. A nők számos fontos jogot és lehetőséget harcoltak ki korunk lányai számára, hogy valóban szerelemből alapítsanak családot vagy éppen ellenkezőleg, vállalják az egyedüllétet.

A szerda estig látható vándorkiállítás az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című programsorozat részeként valósult meg a Göcseji Múzeumban. A Magyar Nemzeti Múzeum szakembere, Kollár Csilla szombaton egyúttal egy divattörténeti előadást is tartott az érdeklődők részére „A 19. századi divat változásai a Magyar Nemzeti Múzeum menyasszonyi ruhái kapcsán” címmel. A témára későbbi cikkben térünk vissza.