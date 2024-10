A fejlődés kulcsa

Soós Zsolt rögtön megjegyzi azt is: egy település fejlődésének kulcsa több lábon áll. A pályázati támogatások mellett önerős beruházásokat is végeztek – így épült meg például az urnafal –, amit a takarékos gazdálkodás tett lehetővé. Számos kisebb fejlesztés, komfortérzetet vagy faluképet javító munka pedig önkéntes munkák, lakossági összefogás által valósult meg.

- Csodálatos és példaértékű az a tenni akarás, ami a falu lakosságát ebben a ciklusban jellemezte – folytatta a polgármester. – Talán az egykor Zalatárnokon élt és gazdálkodott Deák-család szellemisége tért vissza, de a hivatali dolgozóktól kezdve a közmunkásokon át a civil szervezetünk és a számomra is szívügyet jelentő sportegyesületünk tagjaiig, vagy a faluért tenni akaró helyi lakosokig mindenki érezte, hogy most van itt az ideje annak, amikor a település érdekében lépni kell, vagy végleg lemaradunk. Szerencsére a faluért érzett felelősség nálunk nemcsak szavakban, hanem tettekben, és ha arra volt szükség, akár kétkezi munkában is testet öltött.

Jövőbeni feladatok

Soós Zsolt szerint mindez nem jelenti azt, hogy elégedetten dőlhetnek hátra, hiszen vannak még teendőik bőven. A térségben a Zalatárnokhoz hasonló méretű települések mindegyike rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal, náluk a szennyvízkezelés kérdése még mindig megoldatlan. Gondot jelent továbbá a községet átszelő 75-ös út forgalma, egyrészt annak nagysága miatt, hiszen ez a helyi lakosság biztonságát is veszélyezteti, de van egy neuralgikus pontja is az átmenő közlekedésnek, a Szigeti-patak hídja, aminek a szűk áteresztő képessége állandósult baleseti veszélyforrást jelent. Ezen problémák megoldása azonban csak állami szinten valósulhat meg, a 2024-ben kezdődő új önkormányzati ciklusban a további fejlesztések mellett az ezek érdekében végzett lobbizást tekinti elsődleges feladatának az újonnan felálló képviselő-testület.