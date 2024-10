A rendezvény a Zalaegerszegi Törvényszék, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója, illetve az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer égisze alatt, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) támogatásával valósult meg.

Lojzi bácsi nevét viseli a törvényszéki könyvtár - Dr. Csorba Zsolt Ödön köszöntője a konferencián

Fotó: Fotó: Zalaegerszegi Törvényszék

A több mint 70 fős rendezvény résztvevőit az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, dr. Csorba Zsolt Ödön köszöntötte, aki kiemelte a bírósági könyvtárak jelentőségét, a zalai kezdeteket, hiszen az 1994-ben alakult Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár mintául szolgált az ország többi bíróságának is. A főosztályvezető kitért arra is, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék élen jár az OBH "Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás" pályázatában is: 10 éve sikeres a téma különféle területein, maradandót alkotva az utókor számára is.

A résztvevők a könyvtári jubileumot az alapító dr. Magyar Károly és Sándor Gertrud, valamint a névadó, dr. Degré Alajos leszármazottaival együtt ünnepelték.

Dr. Magyar Károly 1992-ben lett a törvényszék elnöke azzal az álommal, hogy a régi bírósági épület felújítása során létrehoz egy könyvtárat is. Nyitóbeszédében felidézte a kezdeteket, kiemelte: a bíráskodás jellemzője, hogy élő kapcsolatban van a mindenkori elmélettel, tudománnyal, s ehhez nélkülözhetetlen a könyvtár. Nem csak a múltban, napjainkban is.

Sándor Gertrud 1994-ben tette le az esküt az igazságszolgáltatás kötelékében és 24 éven át vezette a szakkönyvtárat. Előadásában bemutatta a főbb állomásokat, mérföldköveket, többek között kitérve arra, hogy 1996-ban vette fel a bibliotéka dr. Degré Alajos nevét, s jelezte: nemcsak a jogi szakkönyvtárak, hanem a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója is zalai gyökerekkel bír.

Lojzi bácsi fogalom volt a zalai tudóstársadalomban

A könyvtár névadójának emlékét dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke idézte fel. Az „Egy fáradhatatlan elme” című előadása nyomán rendkívül sokoldalú tudóst ismerhetett meg a közönség: cserkészt, katonát, miniszteri biztost, bírót, tanárt, levéltárost. https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2024/01/a-napokban-jelent-meg-a-csaladtorteneteink-zalai-genealogiai-tanulmanyok-cimu-zalai-leveltari-kiadvany