Lezárás a horvát fél jóváhagyásával

A kommunikációs igazgató kérdésünkre hozzátette: a felújítás azért most zajlik, mert a horvát hatóságoktól erre az időszakra kapták meg engedélyt lezárásra. A szomszédos országgal egyeztetve így a nyári nyaralási szezon, illetve a vakáció befejezését követően indulhatott meg a munka. A letenyei határátkelőhöz vezető szakaszon burkolatcsere történik. Ahol indokolt, ott több rétegben is elvégzik ezen feladatot, tehát nem csak a kopó réteget cserélik, hanem szükség szerint az alsóbb rétegeket is. Mindezen felül hidakat, felüljárókat is javítanak a lezárt szakaszon, valamint a padkákat is rendbe teszik. A felújítás mindkét pályatestet érinti a 230-as és 234-es kilométerszelvények közötti szakaszon, ez indokolta a teljes útzárt.