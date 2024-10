Hard rock és metal

Ezt támasztja alá a kecskeméti Kőrös Tamás is, akitől egy Metallica albumot vittek el 40 ezer forintért. A Zalaegerszegen most harmadjára megforduló gyűjtő szerint ennek a lemeznek ma valóban ennyi az értéke, hiszen első kiadásról, angol nyomású vinylről, s ráadásul hibátlan darabról van szó.

- Nekem többnyire hard rock és metal albumaim vannak, bár most már egy kicsit árnyaltabb a kép, az AOR stílus is megjelent, illetve vannak Pink Floyd albumaim is – folytatja, majd rögtön hozzáteszi, a metal és hard rock rajongók azok, akik ma is vásárolnak fizikai hanghordozókat. Ő is fanatikus gyűjtő, az egyik kedvenc zenekara, a Demon albumaiért Németországba, Mannheimbe utazott ki, ott tudta őket beszerezni.

Régi ismerősök, gyűjtőtársak

- Én Kecskeméten szervezek börzéket, igaz, nem ilyen gyakran, mint a zalaegerszegi, nálunk félévente van egy találkozó – árulja el. – A havi alkalom szerintem egy kicsit sűrű, a jóval nagyobb felvevőpiacnak számító Budapesten van ilyen gyakorisággal. A mostani alkalom egy kellemes meglepetéssel is szolgált, olyan régi ismerősökkel, gyűjtőtársakkal is találkoztam, akikkel a kilencvenes években még együtt jártunk Budapestre, a Petőfi Csarnokban megrendezett börzékre. Jól elbeszélgettünk egymással, de egy börze akkor az igazi, ha nemcsak eladnak, vásárolnak, vagy cserélnek egymás között a gyűjtők, hanem beszélgetnek is a zenéről.