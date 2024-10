A krizantém jellegzetes fanyar illata lengte be a csarnokot és szinte minden asztalon árultak belőle. A nemesítésnek köszönhetően olyan változatos a megjelenése, hogy láttunk: vízben álló szálasat, abból is nagyvirágút éppúgy, mint apró virágút. Ugyancsak lehetett vásárolni vékony, de ugyanúgy vastag szirommal rendelkezőt. A cserépben, földlabdával megannyi színben és formában kínálták a virágokat. No és persze, ahol épp nem krizantémot árultak, ott koszorúk sorakoztak. Egyikben műfenyő alapra elhelyezett selyemvirág, addig a másikban friss fenyőgallyra, vagy mohával borított alapra kerültek a szárított termések.

Krizantémok még a fólia alatt Nagykanizsa palini városrészében. Csetei Jánosné (balról) Mikó Jánosné Margit és Götli Györgyné társaságában

Fotó: Szakony Attila

Krizantém: állandó munkát kíván a termesztése

Több vödörnyi, frissen szedett hófehér közepes fejű krizantémmal érkezett a csarnokba a kiskanizsai Jandovics Istvánné főállású őstermelő, aki már tizenkét éve foglalkozik a virág termesztésével. Elmondta: dugvánnyal foglalkozó magyar termesztőktől vásárolnak június közepén, egészen pontosan a 24. héten kapják meg. Azután szinte egy perc nyugta sincs, hiszen a kényessége miatt folyamatos munkát igényel, például állandó permetezésre szorul.

Két hétig megőrzi a szépségét a temetőben

– A szálas krizantémoknál az oldalhajtásokat leszedjük, hogy kizárólag a "fejét", vagyis a legszebb virágot növessze meg – mesélte. – Sok locsolást igényel, hogy a szirmainak legyen tartása akkor is, amikor leszedve a temetők vázájába kerül. Mielőtt a vízbe kerülnek, érdemes féloldalasan levágni a szárát, hiszen akkor több vizet képes felvenni. Ilyen kellemes őszi időben, amikor nincsenek fagyok akár két hétig is megőrzi a szépségét. A jelenlegi ára változó, ám nálam kedden 400 és 700 forint között mozgott egy szál ára. Hallottam olyanról, hogy a tenyérnyi virágú fajtákért szálanként 1500 forintot is elkértek. Bár azokat általában koszorúba raknak.

Kiskanizsa: a krizantém egyik hazája

Néhány sorral arrébb a kiskanizsai testvérek, Miskó Jánosné és Kiss Mária szintén többféle szálas krizantémot kínált szintén eltérő, ám az előzőhöz hasonló árfekvésben 600 forintos áron. A hölgyek elárulták: már beleszülettek a krizantém termesztésbe, hiszen szüleiktől tanulták be annak minden fortélyát.