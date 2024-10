Lentihegy, Lenti városának ma amolyan kertvárosi része. Eredetileg a zalai településeken megszokott szőlőhegyi feladatokat látta el, mára viszont ezen funkciója jócskán lecsökkent. A gyógyfürdő kiépítésével a terület pihenőövezetként működik, nyílt a hegyen az évek során több vendéglátó- és szálláshely is. Aki zöld övezetbe és nyugalomra vágyik, s megteheti, az Lentihegyre költözik, ahonnan remek kilátás nyílik egyik oldalon Szlovéniára, a másik oldalon a Kerka völgye felé. Az utóbbi években meg is szaporodott a hegyen élő állandó lakosság száma, akik szőlőművelés helyett inkább a közösségi élet felpezsdítésére koncentrálnak és meg kívánják őrizni a vidék értékeit. E célból egyesületet alakítottak, s programokat is szerveznek.