Horváth Jácint a felvetésekre reagálva elmondta: a Bagolai sor már most is túl forgalmas, az ott élők így is nehezen viselik a sok autót, így oda nem lenne célszerű parkolókat építeni. A polgármester jelezte: a Kossuth tér kapcsán döntés még nem született, csupán vizsgálják a megoldási lehetőségeket, ugyanakkor valamit tenni kell, hogy enyhítsék a parkolási nehézségeket a kórház környékén.

Horváth Jácint polgármester több megoldandó problémát is hallhatott a közmeghallgatás keretében

Fotó: Szakony Attila

Látóhegyi problémák

A közgyűlést követően közmegallgatást tartott az önkormányzat, ahol mindösszesen két felszólalás történt. Tóth Sándorné a Látóhegyen élők problémáját tolmácsolta. Mint mondta: sokan élnek a Csónakázó-tó melletti hegyen, de az önkormányzat 25 év óta nem volt képes egy aszfaltos utat és vízelvezető csatornát kialakítani a területen. A zúzalékkal borított út a nagy esőzések idején teljesen járhatatlanná válik, olyan is előfordult, hogy a mentő sem tudott felmenni a sáros úton. A másik felszólaló Ferincz Jenő volt, aki bár nem került be a testületbe, megfontolásra ajánlotta képviselőjelölti programját. Ebben többek között az szerepelt, hogy be kell perelni a magyar államot a szolidaritási adó kivetése miatt, illetve ellentételezést kell kérni az államtól az átvett egészségügyi és oktatási intézmények miatt. Ferincz Jenő arra is választ várt, hogy a korábbi ciklusokban megkötött több tízmilliós tanácsadói szerződések milyen előnyöket hoztak a város számára.