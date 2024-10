Marton István a Tótszerdahelyi Egyházközség plébánosa közel a nyolcvanadik életévéhez sem lassít. Neki is van örökölt szőlőhegye szülőhelyén, a közeli Zajkon, ahol az ültetvény gondját viseli. A természet iránti szeretetére vall, hogy gyakran keresi fel a környékbeli erdőket, réteket. A nyári szárazság után érkezett bőséges eső segített abban, hogy gombagyűjtő szenvedélyének hódoljon. A molnári réten talált már sampiont, azaz csiperkét, de az igazi a gombák királya, az ízletes vargánya a zajki erdőben terem.

A szentmártoni oltárkép. A körzet legrégibb templomáról Nagy Lajos király 1437-es ketltezésű oklevele is említést tesz

Forrás: tótszerdahelyi egyházközség

Marton atya – vagy ahogy mostani szolgálati helyén horvátul szólítják Gospon Plébánoš -, színmagyar falu Zajk, szülöttje. Ott, a dombokkal körülölelt, szépséges helyen mutatta be aranymiséjét 2018 május 21-én, pünkösdhétfőn.

Négy községgel együtt az a Tótszentmárton is hozzá tartozik, amelynek templomát Nagy Lajos 1347-ből származó királyi oklevele is említi. Ennek felújítása folytatódott Marton atyával, amikor 2007 október 24-én került a Mura mentére.

– A hívek adományából és pályázati pénzből fedeztük az épület csinosítását – így ő. - Restauráltattuk a régi szobrokat, a főoltárt, valamint a Szent Borbála és a Szent Antal mellékoltárt, együtt a muzeális értékű szószékkel. Központi forrásokat is felhasználva újítottuk fel az ősi plébániához tartozó, kétszintes paplakot, amely hosszú ideig üresen állt, ám most már a Via Sancti Martini zarándok-úthálózat egyik fontos állomása, ahol zarándokokat és más csoportokat fogadhatunk. Az útvonal déli, 100 kilométer hosszú magyarországi szakasza Szombathelytől a szlovén határig vezet, aztán Ljubljanán át folytatódik tovább Olaszországig és a franciaországi Tours-ig.

Zserdin Antal Gellért ferences szerzetes, perui püspökkel miséz Marton István(jobb oldalt a képen)

Forrás: tótszerdahelyi egyházközség

Marton Istvánnak több állomáshelye volt Vas és Zala megyében: Muraszemenye, Egervár, Szombathely, Olaszfa, Nagyrákos, Csákánydoroszlón, de a leghosszabb időt Vásárosmiskén töltötte (1978-tól 2007-ig ), ahol plébániát épített. A Celldömölk melletti kis falu lakossága jelenleg nem éri el a 400 főt, de a 20. század közepén még 800-an lakták.

– Akkoriban renováltuk a csodálatos, országszerte ismert sitkei templomot, valamint a hozzátartozó plébániaépületet is alkalmassá tettük zarándokok, táborozók fogadására.