Budapest

A KOVÁSZ tanulmányút második állomásaként Budapesten a fővárosi önkormányzat közösségfejlesztőit, városfejlesztőit kerestük fel. A Sain Mátyás és Molnár Bence a részvételiség és a közösségi költségvetés folyamatába avatta be a zalaiakat. A főváros a közösségi költségvetésre szánt összeget meghatározott elvek szerint arra költi el, amit a városrészek lakói választanak.

Kunbábony

A csapat ezután érkezett meg Kunbábonyba, a Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezet által működtetett volt tanyaközponti iskola épületébe. Az 1990-es évek elején találtak rá közösségfejlesztők a leromlott állapotú épületre. A Civil Kollégium Alapítvány megvásárolta Kunszentmiklós önkormányzatától, most különböző képzések helyszíne, de szállásként is funkcionál.

Itt hallhattunk az alsómocsolái projektről, ahol közösségi tervezési folyamatot indítottak 2024 tavaszán. A feladatra az önkormányzattal 15 éve együtt dolgozó, a települést és a térséget jól ismerő, „lélekben alsómocsoládi” közösségfejlesztőt, Halmai Zsuzsát kérték fel. Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió szakmai vezetője a KOVÁSZ-oknak is bemutatta a párját ritkítóan sikeres, már 26 kisprojektet kezelő programot, amelyet a baranyai település lakói, köztük a külföldről odatelepülők alakítottak ki maguknak. Ezek közül csak az egyik a helyi, elfeledett különlegességek tárházából kiemelt Rigac Jancsi kultuszteremtés, de van már egészségnap, és felavattak egy kardio-ösvényt is.

Kiss-Bakucz Orsolya, a DiDi elnöke, a Dió Döme Sétáló első padjánál. A Q-kód hallgatható meséket nyit meg

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A hely, Kunbábony szellemisége, Mészáros Zsuzsa, a működtető szövetkezet elnöke előadásából sejlett fel. A ház kínálata mellett a mintegy egy hektáros parkos, erdős, gyümölcsös területen bevezetett permakultúrás veteményezést ismerhették meg a zalai KOVÁSZ-ok. „A szabadföldi termesztéshez aprólékos munkával megterveztük, mit mi mellé vessünk, melyik növény melyiket védi, vagy támogatja”, mondta Mészáros Zsuzsa. Két nagy parcellában 70 sor zöldséget vetettek. Mindegyik sor, akár térden csúszva is, de ki lett igazolva, gereblyézve. Hogy mennyire volt jó a termés? Nem volt nehézség az elfogyasztása, tette hozzá mosolyogva. Gyógy- és fűszernövény kertet is építettek, egyre nagyobb területen. Az agostyáni permakultúrás tábor nagy hasznukra volt, az Életfa permakultúra csoport vezetője és tagjai által szervezett tanfolyam résztvevői 2020 februárjában építették a kertet. És akkor őszre már egy tó vize csillogott a kert sarkában. A közösségi kertek nagyvárosokban is egyre népszerűbbek világszerte.