Míg a 36. héten még mérsékelt mennyiségű koronavírus-örökítőanyagot találtak a zalaegerszegi szennyvízben, a 37. és a 38. héten már emelkedett szintet ért el a mennyiség, tette közzé nemrég a népegészségügyi központ. Az 36. hetet megelőzően zömében alacsony, és ritkán emelkedett volt a mennyiség már március óta, így most kezdenek ismét gyakoribbá válni a koronavírusos megbetegedések.

Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy az új típusú koronavírus KP.3 alvariánsa dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, s jelen van a KP.2 variáns is. A KP. variánsok nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb vagy eltérő betegséget. A 35. héttől a hazai szennyvizekben is kimutatható a világszerte terjedő XEC alvariáns is, ami szintén nem tűnik veszélyesebbnek a korábbiaknál.