Az egész napos program már kora délelőtt kezdetét vette az Ezüstlile és Kislile néptánccsoportok nyilvános próbájával. Ennek célja részben a toborzás is volt, hiszen mindkét tánccsoport várja a jelentkezőket, akik most akár be is kapcsolódhattak a közös játékokba. Ezzel párhuzamosan az intézmény emeleti termében Hozborné Pintér Krisztina vezetésével csicsergő foglalkozás zajlott, ugyancsak élénk érdeklődés mellett.

A csicsergő foglalkozás nagyon népszerű a kisgyermekes családok körében Fotó: Gyuricza Ferenc

- Intézményünk minden évben csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozatához, aminek zárását, illetve csúcspontját jelenti a Könyves Vasárnap – mondta Kovács Mónika könyvtáros, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese. – Ezen a napon nemcsak programokkal, hanem rendkívüli nyitvatartással is várjuk az érdeklődőket, valamennyi könyvtári szolgáltatás igénybe vehető ekkor.

Kovács Mónika hozzátette: a csicsergő foglalkozás a kezdetek óta az egyik legnépszerűbb programja a Könyves Vasárnap rendezvényeinek, arra mindig nagyon sok a jelentkező helyből, illetve a környező településekről, de általában társas játékozás és a kézműves foglalkozások is sok érdeklődőt vonzanak. Idén a helyi néptánccsoportok bevonásával még tovább színesítették a palettát.