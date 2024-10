Az iskola izgalmas és változatos programokat kínálva a diákoknak, hogy bizonyítsa, könyv nélkül nem lehet, tájékoztatta lapunkat Kocsis Zsuzsanna Viktória, az iskola könyvtáros pedagógusa.

Turbuly Lilla író is arra kapacitálta a gyerekeket, hogy könyv nélkül ne teljen el nap

Fotó: Bocföldei Általános Iskola

A rendezvénysorozat mottója:

Jó szóval oktasd, játszani is engedd.

Ez a jelige egyben vezérlő elv, mögé a könyvtár eszköztárát felsorakoztatva, egyszerre hív játékra, és szórakoztató tanulásra, mert könyv nélkül nem lehet, nem érdemes. A cél egyértelmű: a könyvtári élmény beemelése az emberek mindennapjaiba, az intézmény által nyújtott lehetőségek közelebb csempészése a társadalom apraja-nagyja fejébe és szívébe.

Az informatika fejlődésével háttérbe szorult a papír; a könyvtár úgymond retró hely képzetét kelti a fiatalabb generáció elméjében, holott a települési könyvtárak fejlesztése karöltve kell, hogy járjon a technológiai vívmányok lekövetésével.

Könyv nélkül ne nőjön fel egy gyerek se!

Mit ad egy könyvtár? Hosszú sorokban fejmagasság fölé érő roskadozó polcok, olykor megfakult könyvek illata, csendes olvasósarkok, keresés a katalógusokban, foglalkoztatásért esedező számítógépek, a világ minden témájában (legyen az szórakoztató, szépirodalmi, tudományos vagy éppen játékos) válaszok, lelket nyugtató merengés – ezt a hangulatot nem tudja visszaadni egy tablet vagy egy okostelefon. És hol lehetne a legjobban visszahozni az egykoron a társadalmi élet egyik központjának is tartott könyvárak megkopott fényét, ha nem a gyermeki elmében? Nos, iskolánk csatlakozása a kezdeményezéshez ezt a célt hivatott szolgálni: közelebb hozni az Y, Z, alfa generációt a könyvtári élményekhez.

A programok középpontjában a négy elem – tűz, víz, levegő és föld – állt.

Könyv nélkül nem lehet jól élni

Fotó: Bocföldei Általános Iskola



Szeptember 30-án, hétfőn indult a rendezvénysorozat izgalmas szabadulószobával, ahol alsós és felsős diákok találós kérdésekkel, szólásokkal és közmondásokkal jutottak sikerélményhez. A program célja volt, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a négy elemmel, kiszakadva kicsit az iskolapad kötelékéből.

Október 1-jén, kedden Turbuly Lilla írónő látogatott el az iskolába, hogy bemutassa a könyveit. A „Talált szív ” és a „Pestre (f)el” című művei mellett verseskötetéről, pályafutásáról is mesélt a gyerekeknek, amolyan író-olvasó találkozó stílusban. Az előadás végén az írónő válaszolt a tanulók kérdéseire – szerencsére érdeklődő közönségre lelt, főleg a kisebbek körében.

Ne feledjük, ez a kisiskolás korosztály informatikai boom-időszakban, kvázi tablettel a kezében született. A kicsi népnek kicsi cirkusz kell, ami az ő digitális világukban kézzelfogható: ennek jegyében ugyanezen a napon a diákok játékos vetélkedő formájában a robotika, a robotok világával is megismerkedhettek.

Szerdán a környezetvédelemé volt a főszerep: a klímaváltozásról szóló videó megtekintése után az alsós gyerekek egy rajzot készítettek, a felső tagozatos diákok pedig egy tesztlapot töltöttek ki a látottakkal kapcsolatosan.

Csütörtökön Bánfalvi Péter, amatőrcsillagász tartott izgalmas előadást a légkörről és a világűr csodáiról.

Október 4-én, pénteken „az elemek sportja” címen sportprogramokkal zártuk a hetet. Ezek a programok is a négy elem tematikája köré csoportosultak. Az elemekkel kapcsolatos játékok kerültek terítékre, mint például a tűz, víz, repülő játék.

Iskolánk egyik legjobb döntése volt, hogy regisztrált az Országos Könyvtári Napok programsorozatba. Célközönségünk a kiskorúak voltak, a siker szívet melengető: a bocföldei iskola programjai remek lehetőséget kínáltak a diákoknak, hogy játékos és interaktív módon bővítsék ismereteiket. Ha már csak egy kisdiák is –az élmények hatására- visszakullog a könyvtárba, már megérte. Bízunk benne, nem egyedül megy… Csodás egy hétben volt részünk.