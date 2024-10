A “Meghalni bárki tud” először szobaszínházi verzióban mutatkozott be, amiben még volt némi mozgás. Tavaly nyáron készült film a történetből, ami ugyanott játszódik, mint a szobaszínház előadásai is voltak: Surányi András filmrendező lakásában. Az alkotók október közepén a Vadaskert Étterem színpadára hozták el a darabot. Így a filmváltozat után egy még intimebb közegben is találkozhatott a közönség az alkotással.

A "Meghalni bárki tud" története

Ez a szoba egy olyan, mint egy vár: ha egyszer becsukod az ajtót, amíg onnan ki nem engednek, addig csupán körbe tudsz menni, sehova máshova - mondja Gaál Ildikó, a darab szerzője és rendezője.

Az izgalmas lélektani történet húsz évvel azután játszódik, hogy A kékszakállú herceg vára befejeződik. Itt két férfi beszélget, az egyikük maga a Kékszakállú herceg, aki ma már Író, s aki szeretne úgy elmenni ebből a világból, hogy mindazt, amit ő tud – sok titkot a nőkről – valakinek átadja. És ez a valaki az a Férfi, aki bevetődik hozzá, először úgy tűnik, hogy véletlenül, majd kiderül, hogy véletlenek ebben a történetben sem léteznek. A lakás, ahová az Író költözött, a Férfi gyermekkori imádottjának egykori otthona, ahonnét a Nő egyszer csak eltűnt. A Férfit azóta sem hagyja nyugodni ennek a szerelemnek az emléke. Így keverednek ők egymáshoz, s kezdenek el beszélgetni: az Író azt akarja megtudni, hogy ez a Férfi alkalmas-e arra, hogy továbbvigye az általa birtokolt tudást.

A felolvasószínház különlegessége

– Minden előadás egy rejtvény, hogy miként hat, a közönségben kinyit-e valamit. Itt két ember sorsa válik tapinthatóvá, teátrális eszközök nélkül – mondta Koltai Róbert. – S hogy most itt játszhatunk a Balaton mellett, eszembe juttatja a kaposvári színházat, hiszen nyaranta a boglári szabadtéri színházban játszottunk, s eszembe juttatja azokat a barátokat, akik már nincsenek velünk. Zalaegerszeg is benne van a szívünkben, mert itt játszhattuk a Sose halunk meg musicalt, Dés László gyönyörű számaival, Gaál Ildikó rendezésében. Nagyon mély és hosszan tartó emlék lesz a közönséggel való találkozás is – idézte fel Koltai Róbert a korábbi, Zalához kapcsolódó élményeit.