A 2024-es őszi/téli zalai klubszezon a Kiscsillag koncertjével indult. A Kossuth-díjas Lovasi András vezette formáció alaposan fel is fűtötte a kedélyeket, olyan hangulatos, magával ragadó, spontán érzelmeket kiváltó programmal lepte meg október elején közönségét, amire régen volt példa a VMK Cafféban. A folytatás sem ígérkezik gyengébbnek, hiszen a zalai klubkoncertek kínálatából több nagyszerű élménynek ígérkező eseményt is találunk. Október 25-én, pénteken például a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Anna & the Barbies látogat Zalaegerszegre, hogy a Keresztury VMK-ban is bemutassa azt a jubileumi műsort, ami még a nyáron debütált Budapesten, a Margitszigeti Szabadtéri Színházban.

Pásztor Anna, az Anna & the Barbies énekesnője a nagyszínpadokon és a klubkoncertek világában is jól érzi magát Fotó: Gyuricza Ferenc

Underground közegből a fesztiválok nagyszínpadára

Az Anna & the Barbies a hazai könnyűzenei színtér egyik legkülönlegesebb, s egyben legattraktívabb képviselője, amely az underground közeg füstös kiskocsmáiból indulva viszonylag hamar jutott fel a fesztiválok nagyszínpadaira, de a színházi kulisszák közt is otthonosan érzik magukat. Bár alapvetően az alterpop műfajához soroljuk őket, ám a rajongóik közt a keményebb zenék hívei is nagy számban fordulnak elő. Sikerük egyik kulcsa az extravagáns énekesnő, Pásztor Anna elbűvölő személyisége, aki nemcsak arra képes, hogy mint popzenei kaméleon műsorról műsorra állandóan megújuló külsővel lepje meg rajongóit, de színpadi teljesítménye is fenomenális.

A Blahalouisiana elbűvölően bájos énekese, Schlobocher Barbara Fotó: Gyuricza Ferenc

Az Evolúció című programról Pásztor Anna nyilatkozott: az maga az élet tükörképe, vagyis egy őrült színes tornádó. „Amikor a színek kezdenek megkopni, vagy unalmassá válni, akkor egy előadónak mindenképpen magában kell keresni a valaha volt színeit. Hála a jó égnek, erre még nem volt precedens, úgyhogy büszkén vállaljuk ezt a gyermeki, színes, kaleidoszkopikus világnézetet, amit zenében jelenítünk meg. Az elmúlt 20 évben lehetetlen módon, szinte az összes zenei stíluson végig baktattunk, jó ízűen csemegézve a punktól a már-már klasszikus megszólalásig, stadion rock, alternatív rock, pop, reggae.”