A HVG keddi híre szerint "a Zalakerámia romhányi üzemét leszerelik, a tófeji egység pedig 2024 augusztus óta megint nem termel. Az osztrák Lasselsberger tulajdonában álló patinás magyar csempegyártó kínlódása látványos, a cég ezzel gyakorlatilag teljesen leállította a termelést Magyarországon".

A Zalakerámia romhányi üzemcsarnoka

Fotó: Zalakerámia

Zalakerámia-közlemény

Lapunk kérdésére válaszolva a Zalakerámia az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz: "Az építőipar évek óta tartó általános visszaesésének következtében a Lasselsberger-cégcsoport termelésoptimalizálás mellett döntött. Ennek keretén belül a romhányi gyáregység néhány elemét a cégcsoport külföldi termelőegységeibe teszi át, más részeit pedig a tófeji gyárba tervezzük áttelepíteni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Romániában (Kolozsváron) zajló Lasselsberger-beruházás részben a Zalakerámia beruházásának is tekinthető.

Az eddig Romhányban gyártott termékek átfejlesztése befejeződött, részben a tófeji gyárban, részben a vállalatcsoport határon túli üzemeiben folytatódik ezek gyártása, így ezen terméktípusok továbbra is elérhetőek változatlan formában és feltételek mellett a Zalakerámia márkanév (márkanevei) alatt a magyar és külföldi piacokon egyaránt. A Zalakerámia Zrt. továbbra is az egyedüli magyar burkolatgyártóként van jelen a hazai piacon, széles és a nemzetközi trendeket követő termékpalettájával a jövőben is a magyar vevők igényeit szolgálja ki."

Az első lépések

Egy évvel ezelőtt Katona György közgazdásszal tekintettük át a gyár gondjait, aki 1976-ban igazgatóhelyettesként kezdve 1996-ig vezette a vállalatot.

"Az 1920-as években itt megtelepedő olasz Celotti család mellett Németh János keramikus művész felmenőinek is köze volt a kerámia- és cserépkályhagyártás kialakulásához", mondta akkor Katona György. "Mi is olasz cégtől vásároltuk a gépeket és a technológiát, velük együttműködve fejlesztettünk. A nyolcvanas években nem volt olyan magas állami kitüntetés, amit a sikereinkért meg ne kaptunk volna. Zalakomárban cementburkolólap-gyártás, Sümegen mészkőbánya csatlakozott a termeléshez, utóbbi azért is, mert a tófeji agyaghoz mészkőliszt kellett adalékként.