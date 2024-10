A hosszú száraz nyár különösen rossz gombaszezont hozott, bocsátja előre Benkő Lajos szakellenőr, a hévízi termelői piac vezetője, hozzátéve: mindezért azonban kárpótol az ősz, hiszen a két-három héttel ezelőtti óriási esőzéseknek megvan az eredménye. „Soha nem látott mennyiségben jön fel a gomba mindenütt, aminek hatására olyanok is elindulnak gyűjteni, akik – kis túlzással – az életében nem voltak még az erdőben”, teszi hozzá a szakember, kiemelve: pedig legalább a gyilkos galócát illik felismerni, mint ahogyan a többi halálosan mérgező fajt sem árt beazonosítani.

Benkő Lajos gombavizsgálat közben. Azt mondja, a gyűjtőknek legalább a halálosan mérgező fajokat fel kell ismerniük

Fotó: Péter B. Árpád

A gomba sem játék

Az edukációt Benkő Lajos azzal is segíti, hogy ebben az időszakban négy túrát is indított, kifejezetten amatőröknek – ami nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem az erdőben való illemre is tanít, hiszen nagyon nem mindegy, hogyan viselkedünk a természet templomában. Sőt, a szakellenőr ilyenkor azt is előírja: mindenki vigyen magával plusz zsákot, hiszen ezen alkalmakkor az adott területet megtisztítják s összeszedik a szemetet. Mert sajnos az is van, bőven.

A bevizsgálás kötelező – a saját érdekünkben

A Zaol-podcast hallgatói megismerkedhetnek a leggyakoribb halálos, illetve mérgező gombákkal, s megtudhatják: mivel mindegyiknek van ehető párja, és ezek nagyon hasonlítanak egymásra, a gyűjteményt minden esetben el kell vinni bevizsgálásra – ami akár életet menthet, vagy megelőzhet súlyos tüneteket, rosszulléteket, s akár egy gyomormosást is.

A mérgezés típusai

Ezzel kapcsolatban Benkő Lajos arra is felhívja a figyelmet, az olyan gombáknál, amelyek nem tartalmaznak méreganyagot, nem gomba-, hanem ételmérgezésről beszélünk, aminek sokszor az az oka, hogy elmaradt a megfelelő hőkezelés, vagy éppen megromlott a gomba.

– Számos olyan faj van, ami ehető, de a gyűjtés vagy épp a tárolás szakszerűtlensége miatt étkezésre alkalmatlan lesz. Sok esetben találkozom például penészes vargányával. Egy alkalommal a 40 kilónyi gyűjteményből csak három kilóra adtam ki értékesítési engedélyt emiatt – idézi fel Benkő Lajos. Ok lehet például, hogy ázott, fagyott, erősen csigarágott vagy kukacos, illetve penészes a gomba. Ilyet pedig nem lehet kínálni a vásárlóknak – legalábbis a hévízi termelői piacon egészen biztosan nem.