Az Autóklub helyzete kapcsán személyes példámat említem Kiss Ambrusnak: a 90-es években, a "kispolszkis" időkben nem volt választásom - klubtagnak kellett lennem, mert az autó bármelyik pillanatban megállhatott. Hasonlótól ma már talán nem kell tartanom, miközben a kereskedő magához láncol, hiszen elbukom a garanciát, ha nem hozzá járok szervizre.

Sárga Angyal, mint assistance

- A segélyszolgálatunk, az egykori trabantos Sárga Angyal ma is működik, kicsi kapacitással, nagy anyagi veszteséggel - említette Kiss Ambrus. - Azzal együtt, hogy számos gyártóval van szerződésünk, mi látjuk el sokuk assistance-szolgáltatását, vagyis amikor a bajba jutott autós hívja a márka szerelőit a megadott telefonon, az Autóklub érkezik. Megjegyzem: a sorsunk bizonyos fokig az autógyártókéhoz van kötve, abban az értelemben, hogy amikor nekik rosszul megy, mi is szenvedünk, de amikor náluk szalad a szekér, annak az áldásai nem mindig csorognak le hozzánk is. Úgy gondolom, mindketten meg kell férjünk ezen a játéktéren, s itt utalhatok újra az osztrák és a német taglétszámokra - pedig az autók vélhetően ott sem öregebbek és rosszabbak sokkal a mi útjainkon közlekedőknél.

Magyar Autóklub - európai érdekképviselet

Kiss Ambrus a gyártókkal kapcsolatban még egy körülményt említ: az autókban keletkezett rengeteg fedélzeti számítógépes adat kérdését, melyekhez jelenleg csak a márkeszervizekben férnek hozzá, ez is jelentős akadálya annak, hogy a tulajdonos, ha akar, el tudjon szakadni a kereskedőtől. Pedig a józan belátás azt diktálná, hogy ezek az információk az autó üzemben tartóját kell, hogy illesék. A kérdést uniós szinten igyekeznek rendezni és ebben a MAK is közreműködik nemzetközi társszervei oldalán. Elvégre - tette hozzá - az Autóklub fontos értéke, hogy 28 hasonló szervezettel áll kapcsolatban Európában, melyek az érdekképviselet és érdekvédelem terén, de egy hétköznapi műszaki hiba során is segítik egymás tagjait.