Már Zala vármegyeszerte ismert: Nagykanizsa kiskanizsai városrészében élnek a "Sáskák". A ragadványnevet 1900 körül gúny- illetve csúfnévként használták. Ezt pedig azzal magyarázták, hogy a környező falvak lakói szerint a 19. század végén a település polgárai kitűnő termékeikkel, kertészeti primőrjeikkel úgy ellepték a környező városok piacait és vásárait, mint a sáskák a rétet. Azóta viszont büszkén, sőt öntudatosan vallották magukat Sáskáknak, s teszik is ezt máig változatlanul. Erre minden okuk megvan, hiszen még Zalaegerszegről is eljönnek a nagykanizsai Vásárcsarnokba a lila "sáskahagymáért", melynek íze és aromája felülmúlja a nagyüzemit. Ugyanilyen jó hírük van a kiskanizsai palántáknak, most éppen a kerti árvácska van porondon, de tavasszal a paprikáért és a paradicsomért is sorok állnak majd.