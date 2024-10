Dr. Dublecz Károly, az egyházközség világi elnöke emlékeztetett, e templom a kármelita lelkiség egyik fontos zarándokközpontja, ahová számosan érkeznek az ország különböző részeiről. Mint mondta, sokakhoz közel áll Kis Szent Teréz, aki azt vallotta: a kis dolgok által is el lehet érni a nagyszerűséget. „Büszkék vagyunk arra, hogy e templom az ő védőszárnyai alá került, és bármikor jöhetünk hozzá imára vagy egy-egy kéréssel”.

Ezúttal is rózsaeső hullott, amellyel Kis Szent Teréz földi halála előtti utolsó mondatára emlékeztek a résztvevők

Fotó: Halász Gábor

Kis Szent Teréz közbenjárása

Böcskei László nagyváradi megyés püspök elöljáróban úgy fogalmazott, ő is zarándokként jött Szent László városából, majd leszögezte: fontos, hogy az életünkben legyenek – az egészség mellett – friss források, amelyekből merítünk, s ezáltal is hiteles lehessen a mi keresztény életünk. „E szentmisén azért imádkozunk, hogy Lisieux-i Kis Szent Teréz közbenjárására is megtaláljuk ezeket: a megújulás és a megerősödés forrásait, gondolva azokra, akiket szívünkben s imáinkban hordozunk”, tette hozzá a főpásztor.

A halállal nincs vége…

Nagyvárad püspöke szentbeszédében kiemelte, amikor a szenteket ünnepeljük, égi születésnapjukon emlékezünk meg róluk. Az egyház ezzel is azt akarja kifejezni: hiszünk abban, hogy a halállal nincs vége a létnek, „hiszen meghívást kaptunk arra, hogy az örökkévalóságban tovább éljünk Isten országában, s részesüljünk abban, amit az Úr az ő választottjainak és meghívottjainak készített”.

Böcskei László: Teréz abban is segít, hogy megértsük, a küldetésnek aktualitása van, ami persze nem az életünk javairól szól, hanem – az örökkévalóra, az igazi boldogságra koncentrál

Fotó: Halász Gábor

Hirdetni Jézus Krisztus igazságát

– E vágy mellett a búcsú alkalom arra is, hogy felidézzük a szentek élettörténetét. Kis Szent Teréz egyszerűségével és mély lelki tanításával, példájával gazdagítja, bátorítja egyházunkat, s emlékeztet arra: a zarándokegyház, lényegét tekintve: misszió. Nincs más választás, nem fordulhatok el, nem tagadhatom meg az eredeti célt: hirdetni Jézus Krisztus igazságát, az ő evangéliumát, hogy küldetése beteljesüljön. Ez az igazság nem embertől származik, hanem Istentől jön, s áthatja a mi életünket. Ezt nem tarthatjuk meg magunknak, meg kell osztanunk másokkal – tanított Böcskei László.

Közösség, részvétel, misszió

Nagyvárad püspöke emlékeztetett, most van Rómában a püspöki szinódus második időszaka, amely arra keresi a választ: hogyan tud a mai egyház hitelesen, az evangélium közvetítésével helyt állni, nemcsak a templomban, vasárnaponként, hanem a mindennapi életben. E feladat három kulcsszava: közösség, részvétel és misszió.