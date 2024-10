Balaton Arca – indul a verseny, melyen nem csak a szépség számít

Hagyományteremtő céllal elindult az a projekt, amely keresi azt a fiatal hölgyet, aki legjobban megszemélyesíti a Balaton természetes szépségét és különlegességét. A Balaton Arca versenyre már lehet jelentkezni, a győztes egy éven át képviseli a Balaton turisztikai értékeit különböző eseményeken. A versenyzők több fordulóban mérik össze tudásukat és személyiségüket. Fotózásokon, divatbemutatókon és kulturális eseményeken is bizonyíthatják rátermettségüket. A végső döntést a szakmai zsűri és a közönség együtt hozza meg, hiszen a közösségi médiában is szavazhatnak a kedvencekre. A zsűri tagjai között neves szakemberek és civilek is helyet kapnak, akik a versenyzők fellépését, kommunikációs készségeit és a Balatonhoz való kötődésüket is figyelembe veszik.