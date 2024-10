Alakuló ülés Lentiben

Lenti új képviselő-testülete a polgármesterrel együtt október 16-án, szerdán tette le esküjét. Az alakuló ülésen továbbá megválasztották az alpolgármestereket, a bizottsági tagokat, az öt településrész önkormányzati képviselőit, valamint döntöttek a polgármester illetményéről és az alpolgármesterek tiszteletdíjáról. A június 9-én lezajlott önkormányzati választáson 9 fős képviselő-testületre adták voksukat a szavazók. Így az alakuló ülésen jelen voltak a Fidesz–KDNP frakció képviselői: Horváth László polgármester, Czigány Ádám, dr. Fekete Zoltán, Drávecz Gyula, Gáspár Lívia, Héra József, Kiss Tamás és Vatali Ferenc, illetve Sabján Sándor, aki függetlenként került be a testületbe. A képviselő-testület titkos szavazással úgy döntött, hogy saját tagjai közül Drávecz Gyula legyen az alpolgármester, a nem tagok közül pedig Molnár Adrienn lenti lakos. Lenti képviselő-testülete az elmúlt időszakban komoly munkát végzett, amit folytatni szeretnének. A város épülése, fejlesztése érdekében felhasználják azokat a forrásokat, amelyekről már kormányhatározat is megjelent, mondta el érdeklődésünkre Horváth László.

Egészségnap a Balaton Színházban

Az Aktív Aranykor programsorozat keretében a Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodája egészségnapot szervezett, ahol különböző szűrések, előadások és mozgásprogramok várták az idősebb korosztályt. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása volt. Hegedüs Mária, az Egészségfejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy a látásszűrés különösen aktuális, hiszen október a látás hónapja. A rendezvényen a mozgás- és hallásszűrés is elérhető volt, emellett táplálkozási tanácsadás, előadások és gerinctorna is gazdagította a programot. A test mozgatása mellett az agytorna is szerepet kapott, egy külön asztalnál Kőhalmi Balázs várta a memóriafrissítő társasjáték kedvelőit, így a Balaton Színházba látogatók testük és elméjük karbantartásáról is gondoskodhattak.