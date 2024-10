Nemrégiben fejeződött be a Kikelet utcai új útszakasz és a jánkahegyi csomópont aszfaltozása.

- A Kikelet utca közvetlenül a Bartók Béla utcával van összeköttetésben, melyről elérhető a Zrínyi út is. Az új út nyomvonala a Hosszú-Jánkáról lefelé vezet egyirányban, mellette egy lépcsős járda is épült. Több mint 20 éve tervünk volt a Kikelet utca átépítésére, s most adódott lehetőség arra, hogy a munkákat el is végezzük. Fontos volt ez azért is, mert az útszakasz forgalmas és balesetveszélyes volt - tájékoztatott Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője.

Az utca hegy felé vezető nyomvonala

Fotó: Győrffy István

Elmondta, hogy a pályaszerkezet "megdöntésével", új lejtési irányt kiépítve megoldják az utca csapadékvíz-elvezetését is. Új padkák, támfalak, kerítések, gyalogjárdák és a közvilágítás kiépítésével teljessé teszik a közműveket.

Az útépítés és a közlekedési útirányok térképe

Forrás: Facebook/Bali Zoltán

A jánkahegyi csomópontban teljesen új, egyirányú forgalmi szakasz jön létre, amely biztonságossá teszi a közlekedést.

- Ezúton is köszönjük az itt lakók és az erre közlekedők türelmét – fogalmazott a beruházásról Facebookon közzétett posztjában Bali Zoltán alpolgármester, s azt ígérte, hogy várhatóan október végére minden munkával elkészülnek a kivitelezők.