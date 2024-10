"Alig tudtam ezt most elolvasni, sírni tudtam volna, ilyen mocskos embert én is zsákba raknék", írta egyik olvasónk a kidobott kiskutyákról szóló cikkünket olvasva. A többség azonban ennél jóval szókimondóbb volt. Van, aki a legdurvább megtorlást emlegetve egyenesen a tettes halálát kívánta, más nem rejtette véka alá, hogy legszívesebben súlyos sérüléseket okozna neki, a veréstől sem visszariadva, de olyan komment is érkezett, miszerint az elkövetőnek volna a szeméttelepen a helye...

Van viszont, aki törvényes keretek közt maradna: "ahány kiskutya, annyi év börtön". "Kevés" - válaszolt valaki. "30 év alaphangon", olvasható egy másik "ítélet". Az idealisták a karmában bíznak, s abban, hogy "visszakapja ezt az élettől". Valaki pedig még előbbre tekint: az "ilyen ember öregségére ugyanezt érdemli".

A kidobott kiskutyák közül a barnák malinois keveréknek látszanak, a feketékről egyelőre nem tudni...

Fotó: Facebook/Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület

Voltak, akik általánosabb síkra emelték a problémát: "Micsoda hülye, beteg emberek. Még a saját gyerekeiket is bántják, megölik... állat, ember, mindegy ezeknek... csak pusztítanak..." S érkezett a konklúzió: "Az emberiség érik a pusztulásra".

"Ilyen hülyeséget ne írjál ki"

Jöttek jó tanácsok is, mit kellett volna e szörnyű tett helyett tennie a tulajdonosnak. Ahelyett, hogy kidobta szegényeket, el is ajándékozhatta volna őket. Más felmenti az egykori gazdát, mondván: "Nem tudta, mit kell tennie". Erre persze rögtön jött a válasz: "Ilyen hülyeséget ne írjál ki, egy épelméjű embernek tudnia kell."

Ez lenne a probléma gyökere?

Volt, aki próbálta felfejteni a probléma gyökerét: "Drága az ivartalanítás, aztán ha megvan a baj, ez a megoldás rá... Tudom én jól, hogy a dokinak is költség, de valamit ki kéne találni, hogy az ivartalanítás ingyen legyen mindenkor mindenkinek. Megszűnne a kidobott kutya probléma." Persze ez a felvetés sem maradt válasz nélkül: "Higgye el, ha segítséget kér valamelyik egyesülettől, segíteni fognak az ivartalanításban anyagiakban is." Erről egyébként mi is írtunk az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Facebook-posztjára hivatkozva: amennyiben a rászorulók orvosi segítséget, anyagi támogatást kérnek szuka kutyájuk ivartalanításához, bármelyik szervezetet is keressék meg ezzel a vármegyében, biztosan nem utasítják el őket.