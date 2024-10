– Egyrészt veszélyesnek látjuk a város biztonságos működése tekintetében, hogy a főállású alpolgármester nem tagja a képviselő-testületnek, a város ügyeit érintően nincsen szavazati joga, a polgármestert szükség szerint nem tudja teljes mértékben helyettesíteni. Aki tudja, ő viszont csak társadalmi megbízatású alpolgármester lett. Kérdezzük, hogy miért nem sikerült a hét nyertes képviselőjük közül választani főállású alpolgármestert? Ezen túlmenően nem tartjuk indokoltnak két alpolgármester foglalkoztatását, ahogy erre az elmúlt évtizedben nem is volt példa – fogalmazott Csótár András.

Hasonló okokból nem támogatták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és a bizottságok felállítását. Az elmúlt évtizedben három bizottság dolgozott, legutóbb 17 taggal, míg most az új testület már négy bizottságot állított fel, 28 taggal. Minden tag tiszteletdíjban részesül, ráadásul nem is a régi összeggel, hiszen az új testület az inflációt jócskán meghaladóan, 25 százalékos emelést hajtott végre, mutatott rá a politikus.

– Azt természetesen értjük, hogy a polgármester úrnak a politikai háttéralkukat most ki kellett fizetnie ezzel a sok hellyel és az emelt díjakkal, csak elfogadni nem tudjuk, ugyanis a kampányban nem ezt ígérte a keszthelyieknek, független, civil jelöltként nyerte meg a választást – vetette fel Csótár András. – Mindezeken túlmenően értetlenül állunk a két újonnan létrehozott tanácsnoki poszt előtt is, nem meglepő módon itt is az emelt tiszteletdíjjal kell számolni.

Az elmúlt évtizedben öt politikai vezetői pozícióban dolgozott a fideszes városvezetés, amit most indításként majdnem megdupláztak, hiszen kilencre emelték a számukat, emlékeztetett Csótár András.

– Ezeket mi indokolatlannak és pazarlónak tartjuk, így a fideszes képviselők nem is támogatták őket – közölte.