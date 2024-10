A negyven esztendeje ételspecialitásiról híres, valóban keszthelyi, igazán balatoni vendéglő épületének felújításához azonnal hozzákezdtek. Rendelkezésre állt a tervrajz, s az esetleges módosításokhoz új tervező is. Ugyanis szükséges volt az épület megmaradt falainak statikai vizsgálata, s miután teljesen megsemmisült a födémszerkezet, ezt is újra kellett tervezni. Az elképzelések szerint a korábbi nádfödél helyett úgynevezett hódfarkú cserépfedést alkalmaznak majd. A Zalai Hírlap 1982. december 4-ei lapszáma beszámolt a felújítási munkálatokról: „Tekintélyes költségmegtakarítást jelentett az épület egy korábbi, de most is felhasználható felújítási terve, amelyet most a födémszerkezet átépítésének újabb elképzeléseivel egészítettek ki, tűzbiztos gerendázat építenek, és az előző nádfedél helyett sötét színű, úgynevezett hódfarkú cserép lesz az épületen. Egykori — negyven-ötven évvel ezelőtti — felvételek alapján úgy döntöttek, hogy az épület Balatonra néző homlokzatának jobb oldalán is visszaállítják a hajdani oszlopos, teraszos — s ezáltal szimmetrikussá váló — elrendezést. A korábbi szociális helyiségeket megszüntetik, s a felújított épület tetőterében rendezik majd be. A munka óvatos becslések szerint körülbelül ötmillió forintba kerül, s a keszthelyi Halászcsárda jövő év júniusában már újra fogadhatja a vendégeket.”

A keszthelyi Halászcsárda épületének felújítása 1983 februárjában

Fotó: ZH-Archívum

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat.