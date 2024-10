Fotó: ZH

Az ünnepségről Bajzik Lajosné klubtitkár számolt be lapunknak. Mint írta: a rendezvény az öt évvel ezelőtt felállított emléktábla megkoszorúzásával kezdődött, majd Szirmai János nyugállományú alezredes, a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub elnöke összegző visszaemlékezésével folytatódott.

Szirmai János megkoszorúzza az emléktáblát

Fotó: Bethlen-klub

Az 1969-től Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubjaként működő társaság az évek során már nemcsak nyugdíjas katonák és családtagjaik számára ad lehetőséget a közösségi életre, de nyitott a civil társadalom felé is. Az így színesedő tagság a katonai hagyományok ápolása mellett szabadidős, kulturális, művelődési és sporttevékenységek közül választhat, érdeklődés és kedv szerint.

Van mód irodalmi előadáson, szellemi vetélkedőkön, haditornán, nő- illetve férfinapon, kiránduláson, születés- és névnapi mulatságon, szeretetünnepen részt venni, ezek a programok mindig nagy létszámmal, vidám együtt tartózkodással zajlanak. A klub Népek Tánca Tánccsoportja, Csillagfürt Dalköre aktuális műsorral készül a rendezvényekre. Most a protokolláris ünnepség ötvöződött a kerek évfordulósok köszöntésével, késő estébe hajló bállal, ahol a múló éveket meghazudtoló fittséggel táncolt mindenki. Mint oly sokszor, most is bizonyosságot nyert a közösség összetartó, testi-lelki felüdülést adó ereje.