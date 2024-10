Első utunk egy olyan standhoz vezetett, ahol megannyi színben és méretben volt kerti árvácska. A kiskanizsai Gerócs házaspár már 30 éve foglalkozik az árvácska palánták árusításával, őstermelőkként idényzöldségekkel is foglalkoznak.

Gerócs Ferenc és felesége sokféle színben árusítják a kerti árvácska két verzióját Fotó: Szakony Attila

Kerti árvácska - jó minőségű holland palánták

– A kerti árvácska kétnyári virág, ami ősszel és tavasszal is szép dísze a kertnek, balkonládáknak – mondta Gerócs Ferenc. – Elsősorban a vásárlók temetőbe vitték, s kiültették a sírra. Ilyenkor ősszel érdemes kiültetni, mert ebben az időszakban erős gyökereket ereszt, ezáltal a télnek is jobban ellenáll. A termelők közül néhányan jó minőségű holland magokról vetik el június elején és abból nevelik a növényt. De mi egészen kicsi palántákat rendelünk szintén Hollandiából, abból neveljük ezt a méretet, amin van már virág és látszik a többi virágkezdemény is. Ha ezeket a vásárlók a napokban kiültetik, akkor gyorsan terebélyesednek, bokrosodnak. Ezek a fajták hosszabban megtartják a virágaikat, sőt jobban átvészelik a telet is, tavasszal 17-18 Celsius fokban új erőre kap. Egészen a nyári hőség beköszöntéig nincs probléma a növénnyel.

Gerócsék néhány hete 400 forintot kértek egy cserépért, jelenleg 300 forintba kerül az apró- és nagyvirágú egyaránt.

Nem csak cserépben, Zalai Hírlapban is

A csarnokban szinte minden standon lehetett találni árvácskát. Az egyik szintén kiskanizsai hölgy a Zalai Hírlap újrahasznosításával az úgymond szabadgyökérrel rendelkező árvácskákat kötötte szoros csokorba. Így kínált tíz darabot 2500 forintos áron.

A poharas palánta egységesen 300 forint

Két asztallal arrébb a szintén kiskanizsai Szijárto Steve kínálta a szintén változatos szín összeállítású kerti árvácskákat. Elmondta: a szülei kezdtek foglalkozni az úgynevezett "poharas" palántákkal, de ő is már 25 éve árulja ezeket a piacon. Most a többi árushoz hasonlóan 300 forintot kér darabjáért.