Hegyi Péter képet is küldött az áldatlan állapotról. "Tekintettel arra, hogy ez a Balaton körüli kerékpárút része, szerintem szégyenletes, hogy az út fenntartója nem tesz semmit. Gyalogosan a jelzett szakasz járhatatlan, mert az út mindkét oldala kikerülhetetlen mocsár. Jön a tél, a fagy. Állítólag cél, hogy a balatoni szezon hosszabb legyen, mennél több ember sportoljon, kerékpározzon. Jelenleg az egyébként futókkal (is) benépesített út csak néhány merész (vagy beletörődött) bringás számára járható. Bízom benne, hogy a szégyenfolt nyilvánosságra kerülése segít a megoldásban," írta Hegyi Péter.

A kerékpárút mocsaras területre épült, írta a Magyar Közút Fotó: Hegyi Péter

Megvizsgálja a kerékpárút alatti áteresz állapotát a Magyar Közút

A Magyar Közút kommunikációs igazgatósága azt írta lapunk érdeklődésére: "a kerékpárút korábban egy mocsaras, kedvezőtlen vízjárású területre épült, melyet speciális alapozási műszaki megoldással is nehezen lehet kezelni. A területen pangó víz magasságát jelentősen befolyásolja a Balaton vízmagassága. A kérdéses probléma megoldását társaságunk is kiemelten fontosnak tartja, ezért haladéktalanul megvizsgáljuk a kerékpárút alatti áteresz állapotát, és amennyiben indokolt, annak tisztításáról is gondoskodni fogunk. A felvételek alapján azonban látszik, hogy elsősorban az alvízi oldalon különösen magas a vízállás, ezért óhatatlanul vizsgálni szükséges a vasúti pálya alatti átereszek állapotát is, hogy a Balaton - mint befogadó - irányában a víz lefolyása biztosított legyen."

A közút a fejleményekről további tájékoztatást ígért lapunknak.