A gyenesdiási kerékpárút víz alatt

Forrás: ZH

Olvasónk, Hegyi Péter a következő levéllel fordult lapunkhoz: “A Gyenesdiás Vasútállomás és a Forrás tanösvény között a kerékpárúton hetek óta áll a víz több cm magasságban, mintegy 200 m hosszan. Tekintettel arra, hogy ez a Balaton körüli kerékpárút része, szerintem szégyenletes, hogy az út fenntartója nem tesz semmit. Gyalogosan a jelzett szakasz járhatatlan, mert az út mindkét oldala kikerülhetlen mocsár. Jön a tél, a fagy. Állítólag cél, hogy a balatoni szezon hosszabb legyen, mennél több ember sportoljon, kerékpározzon. Jelenleg az egyébként futókkal (is) benépesített út csak néhány merész (vagy beletörődött) bringás számára járható. Bízom benne, hogy a szégyenfolt nyilvánosságra kerülése segít a megoldásban.”

Mocsaras területre épült

A levelében jelzett problémával megkerestük a Magyar Közutat, a kerékpárút fenntartóját. Kérdésünkre megvizsgálták az adott szakaszt egy helyszíni szemle alkalmával a szakemberek, majd arról tájékoztattak, hogy “a kerékpárút korábban egy mocsaras, kedvezőtlen vízjárású területre épült, melyet speciális alapozási műszaki megoldással is nehezen lehet kezelni. A területen pangó víz magasságát jelentősen befolyásolja a Balaton vízmagassága. A kérdéses probléma megoldását társaságunk is kiemelten fontosnak tartja, ezért haladéktalanul megvizsgáljuk a kerékpárút alatti áteresz állapotát, és amennyiben indokolt, annak tisztításáról is gondoskodni fogunk. A felvételek alapján azonban látszik, hogy elsősorban az alvízi oldalon különösen magas a vízállás, ezért óhatatlanul vizsgálni szükséges a vasúti pálya alatti átereszek állapotát is, hogy a Balaton - mint befogadó - irányában a víz lefolyása biztosított legyen.”

A szemlét követő tájékoztatásban ígéretet kaptunk arra, hogy a Magyar Közút szakemberei tovább vizsgálják az áldatlan állapotot, s a megoldási terv megszületését követően ismertetni fogják az elvégzendő munkálatok részleteit.

Megoldási tervek

A mai napon megkaptuk a Magyar Közúttól a vizsgálat eredményét, s a probléma elhárítására javasolt megoldást, amely szerint “Társaságunk megvizsgálta a kerékpárút alatti átereszt, melynek állapota nem befolyásolja a kerékpárút környezetében lévő vízszint magasságát. A vasúti pálya alatti áteresz esetében is hasonló a helyzet, ezért csak a kerékpárút koronaszintjének emelése jelenthet megoldást. A műszaki tartalom várható költségeinek meghatározását követően a pénzügyi források megteremtése lesz a következő feladat. Ezen időpontig gondoskodni fogunk a kerékpárút nyomvonalának ideiglenes eltereléséről azon időszakokban, amikor a pályaburkolatot ellepő vízállás alakul ki.”