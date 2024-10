Kerékpárút épül Zalaegerszeg és Teskánd között

Kerékpárút épül Zalaegerszeg és Teskánd között, amelynek most induló üteméről az egyik csomópontnál, a zalaegerszegi Hock János utca és a Belső Elkerülő utca csatlakozásánál tartottak sajtótájékoztatót a uniós forrást elnyerő konzorcium képviselői. A kerékpárút 2025-re készül el. A város 2009-től 20 km kerékpározható utat épített. Teskánd felé a kerékpáros összeköttetés a TOP programnak köszönhetőn 2025-re közel 5 kilométerrel fog bővülni. A megyei önkormányzat irányításával erre a célra közösen elnyert támogatási keret 1 milliárd forint, de a közbeszerzés lefolytatása után a zalaegerszegi Sprint Kft. nettó 594 millió forintért nyerte el a feladatot. Zalaegerszegnek az is kiemelt célja, hogy helyi vállalkozók építsék az új létesítményeket, jelezte ez alkalommal is a polgármester. A kerékpárút Zalaegerszeg nyomvonal 3467 méteren, az észak-nyugati ág 183, az andráshidai ág 326, az ebergényi ág 150 méteren valósul meg.

Mellrák: figyelemfelhívó séta rózsaszín lufikkal

A zalaegerszegi Daganatos Betegek Egyesülete is csatlakozott a rózsaszín októberhez. A Mindszentyneumban péntek délután Séta a mellrák ellen című rendezvényre várták a tagokat, akik az előadásokat követően az emlőbetegségek elleni küzdelem jegyében figyelemfelhívó sétára indultak rózsaszín lufikkal. A mellrák továbbra is a vezető halálok a nők körében. Magyarországon évente mintegy 8 ezer új emlőrákos beteget diagnosztizálnak, melyből 258 nő zalai. Dr. Máhr Károly, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház onkológiai osztályának vezető főorvosa ismertette a szomorú adatokat. Mint mondta, minél korábbi stádiumban fedezik fel az emlőrákot, annál nagyobb az esély a gyógyulásra.

Zászlók világa Nagykanizsán

Zászlók világa címmel nyílt meg nemrégiben a nagykanizsai Medgyaszay Házban Gelencsér Gábor nyugalmazott újságíró, gyűjtő és szerzőtársa, Kalmár Anikó közös kiállítása. A különféle érdekes zászlókat november 5-ig lehet megnézni az intézményben. Öt kontinens 50 zászlója került a paravánokra, sőt néhány a teret is megtöri. Mindenhonnan öt olyan zászlót is választottak, melyeken különféle motívumok jelennek meg. Ezen kívül több olyan nemzeti lobogót is felraktak, amik több színből állnak össze, mint például a magyar trikolór.