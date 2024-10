Elsőként Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere adott tájékoztatást arról, hogy a város elkötelezett a minél inkább környezetbarát közlekedésért, fontosnak tartja kerékpározás terjedését, éppen a klímavédelem, a természetvédelem érdekében. A város 2009-től 20 km kerékpározható utat épített.

A kerékpárút látványtervének piros, zöld, kék vonalai a nyomvonalat mutatják

Fotó: Pezzetta Umberto

A városon belül kialakul a hálózatos szerkezet, de további cél a környező települések becsatolása biciklizhető utak segítségével, a térségi gondolkodás jegyében. Teskánd felé a kerékpáros összeköttetés a TOP programnak köszönhetőn 2025-re közel 5 kilométerrel fog bővülni. A megyei önkormányzat irányításával erre a célra közösen elnyert támogatási keret 1 milliárd forint, de a közbeszerzés lefolytatása után a zalaegerszegi Sprint Kft. nettó 594 millió forintért nyerte el a feladatot. Zalaegerszegnek az is kiemelt célja, hogy helyi vállalkozók építsék az új létesítményeket, jelezte ez alkalommal is a polgármester. A kerékpárút Zalaegerszeg nyomvonal 3467 méteren, az észak-nyugati ág 183, az andráshidai ág 326, az ebergényi ág 150 méteren valósul meg.

Kerékápárút, amit régen vártak

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta, 2021-ben 10 kerékpárút szakasz tervezése zajlott le a Zalában, köztük a szóban forgó is szerepelt benne. A vasúti töltésen haladó kerékpárút most már Zalaegerszeg felől is becsatlakozik a már meglévőhöz, de a vármegye szeretné, ha a nemzetközi hálózatba is felvennék.

Vigh László országgyűlési képviselő Zalaegerszeg túlzott autóterheltségéről szólt, aminek az enyhítését különböző eszközökkel igyekeznek megoldani a döntéshozók. A városban 36 ezer autó van személyi tulajdonban, ezen kívül naponta 14-15 ezer kocsi közlekedik be. A kórházban évente 70 ezer ember fordul meg, már a dolgozóknak is nehézséget jelent a parkolás. A kerékpározásra ő maga is felhívja a figyelmet, amikor csak teheti, remélhető a sokszínű közlekedés kialakítása.

Sipos László, Teskánd polgármestere örömét fejezte ki, hogy a kerékpárút megépítése lehetővé teszi, hogy a biciklit használóknak nem kell az úttesten, az autók mellett közlekedniük. Jelenleg ugyanis ez veszélyes mutatvány lenne, nem is látunk most túl sok kerékpárost ezen a szakaszon. A kerékpározás az egészség megtartásában is fontos szerepet játszik, mondta, de a szabadidős tevékenység mellett a munkába, iskolába járás eszköze is lehet.