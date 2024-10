A területen utoljára 1996-ban volt éleslövészet, jóllehet az utóbbi években már egyre fontosabb szerepet töltött be az itt gyakorlatozó alakulatok kiképzési rendszerében. 2020 júliusa óta többször is tartottak harcászati kiképzést a kanizsai lőtéren. Mivel a toborzási kampány hatására jelentősen emelkedett a térségben szolgálatot teljesítő tartalékosok száma, az alapkiképzéshez és a szakkiképzéshez is szükséges a kanizsai lőtér teljes bevonása.

2020 júliusa óta többször is tartottak harcászati kiképzést a kanizsai lőtéren

Fotó: Flajsz Peter

A kanizsai lőtéren utoljára 1996-ban volt éleslövészet

A funkciók teljeskörű visszaállításáról és a várható katonai mozgásokról a nagykanizsai járási helyi védelmi bizottság ülésén tájékoztatta az érintett közigazgatási és civil szereplőket Czippán Dávid százados, a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség Gyakorlattervező, - programozó és Képességellenőrző Főnökségének tisztje. Elhangzott, hogy a gyakorló- és lőtér teljes funkciójának visszaállítása a civil közösség számára is előnyökkel jár, hiszen a kiképzések és gyakorlatok jól képzett és felkészült katonákat biztosítanak a modern haderő számára, amely garantálja a szűkebb és tágabb környezet biztonságát.

Az ülésen elhangzott, hogy a tartalékos szolgálatot civil foglalkozásuk mellett vállaló állampolgároknak a kiképzés rugalmassága mind az időt, mind pedig a helyszínt illetően is fontos. Mindenkinek könnyebb az elfoglaltságait összeegyeztetni a katonai szolgálattal, ha a kiképzés a lakhelyéhez közel történik.

A kiképzések és gyakorlatok jól képzett és felkészült katonákat biztosítanak a modern haderő számára

Fotó: Flajsz Peter

A lakosság élete nem fog változni

A védelmi bizottság értekezletén részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is. „Nagykanizsa és környéke nagy múltú katonavárosként örömmel fogadta a lőtér teljes körű megnyitásáról szóló bejelentést. A lakosság élete nem fog változni, miután a gyakorlatok a lakott területektől több kilométerre lesznek. Ha egy nap újra laktanya is lenne itt, az büszkeséggel töltené el az helyieket” – mondta a képviselő.