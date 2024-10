A faültetés helyszínét a polgármesteri hivatallal egyeztetve választotta ki Konrád-Németh Cecília városi főkertész, a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. munkatársa. Utóbbi cég felkérésére a programba a Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9-10. évfolyamos szakiskolai tanulói is bekapcsolódhattak.

Szépül a Kanizsa Aréna környezete

Fotó: Szakony Attila

- Intézményünk számára nagy lehetőség egy ilyen projektben való részvétel, hiszen a parkgondozó részszakképesítést nyújtó szakiskolai képzésen elsajátított elméleti tudásukat a gyakorlatban is alkalmazhatják a tanulók – mondta Horváthné Szávai Brigitta főigazgató-helyettes. – Nemcsak a szakmai képzés elmélyítését támogatja a közös faültetés, hanem egy hosszútávú együttműködés kialakítását is előrevetíti a program a két intézmény között, hiszen a parkgondozó részszakképesítésben tanuló diákok számára tanulási lehetőséget, a munka világába való bepillantást és hosszú távon a munkaerőpiacon való érvényesülésüket is elősegíti.

Horváthné Szávai Brigitta hozzátette: a Szivárvány EGYMI Örökös ÖKO Iskola és Állatbarát Iskola címmel is rendelkezik, ahol állatasszisztált foglalkozások is kiegészítik a hagyományos oktatási-nevelési formákat. A Via Kanizsa Nonprofit Zrt.-vel való közös faültetési program hatékonyan illeszkedik az intézmény fenti programjaiba. Gyógypedagógiai intézményként pedig külön öröm számukra, hogy egy társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéshez is kapcsolódhattak.