A jó idő a galéria elé csalogatta ki a lányokat, asszonyokat, akik az asztalról válogattak a kirakott színes üveggyöngyökből. A kalotaszegi kötényszedés mintáinak modern feldolgozását készítették a napsütésben. Kiss Gabriella mintegy 25 éve jutott el először Kalotaszegre, s annyira megtetszett neki a tájegység kultúrája, hogy évente többször jár Erdélybe családjával. A környező falvakban gyűjtötte a még fellelhető gyönggyel díszített mintákat, technikákat. Kutatómunkáját legutóbb egy kiadványban is összegezte.

Régi technikával, úgynevezett ötön forduló hárászcsomózással készült eredeti, százéves kötényszedést is hozott Kiss Gabriella Zalaegerszegre

Fotó: Mozsár Eszter

A kalotaszegi gyöngyhímzést kutatja Kiss Gabriella

- Ennek a sok évnek a gyümölcse a Nádasmenti főkötőcsipkék című könyvem. 2019-ben hároméves MMA művészeti ösztöndíjat nyertem, illetve a Népművészet Ifjú Mestere díjat is átvehettem. A témának lesz folytatása, további négy füzet várható – felelte érdeklődésünkre a Miskolcról érkezett Kiss Gabriella, aki 2006-ban lett népi iparművész, s néhány éve már tanította az egerszegieket. - Most írom a pártákról szóló részt, tervben van még olyan, ami a sallangot, a selyem bojtot, illetve a férfi ékszereket mutatja be.

A kalotaszegi gyöngyhímzés csupán technikájába, illetve viselési módjában hasonló a zalakomári gyöngyösnecchez, ám motívumkincsében teljesen más, tudtuk meg. Mindenesetre érdekes, hogy mennyi azonosság fedezhető fel a két tájegység között.

Karkötők készültek a zalaegerszegi foglalkozáson

Fotó: Mozsár Eszter

A cseh üveggyöngy a legjobb alapanyag

Kiss Gabriella hozzátette, a kalotaszegi ékszerek és kiegészítők akkor jelentek meg, amikor az 19-20. század fordulóján betört az európai piacra a gyöngyöt készítő cseh gyár. A parasztság számára is elérhető és megfizethető volt ez a kis méretű, könnyű alapanyag, akkor kezdték el a viseletet kiegészíteni a gyöngyhímzésekkel.

- Most is üveggyöngyökkel dolgozunk, nem használunk műanyagot. Régebben még gyártottak vékony héjú csigagyöngyöt, amivel a pártát díszítették. Vannak olyan formák, amiket helyettesítenünk kell, ugyanis jelenleg leginkább az apró kásagyöngyöket gyártják.

A zalaegerszegi foglalkozás során legtöbben karkötőt készítettek a népművész által megrajzolt sallangminta alapján, szigorúan az eredeti színeket használták. Később a technika ismeretében bárki eltérhet tőle, játszhat kedvére a színekkel. Érdekesség, hogy a kalotaszegi gyöngyhímzésben a magyar és a román zászló színeit fedezhetjük fel.