A 19 órakor kezdődő programon az érdeklődők láthatják és hallhatják a Prima-díjas érdemes és kiváló művész mellett Hegedűs Valér zongora- és orgonaművészt, valamint a Salve Regina Kórust. A jótékonysági hangverseny kapcsán C. Tóth Zoltán, a templom orgonistája s karnagya felelevenítette, október 8. a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe.

Fotó: Halász Gábor

Jótékonysági hangverseny, a Szűzanyát dicsérve

– A magyar Millennium idején, 1896-ban a keszthelyi születésű Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünneplését, amelynek az idők során október második vasárnapja s szeptember 12. is volt a hivatalos dátuma, de 1984-től október 8-án tartják, ahogyan X. Pius pápa idején is – mondta el C. Tóth Zoltán.

Az orgona javítását támogatják

Ezen a búcsúi hangversenyen főként Máriát dicsérő művek csendülnek fel a Fő téri templomban. Az orgonista-karnagy hozzátette, a koncertre a belépés díjtalan, de a templom orgonájának javítására szívesen fogadnak adományokat. Az előadók tiszteletdíjukat is erre a célra ajánlják fel.

A jótékonysági hangverseny során fellép a Salve Regina Kórus is, C. Tóth Zoltán vezényletével

Fotó: ZH

Amíg szívem dobog, Szűz Mária

C. Tóth Zoltán szinte napra pontosan 18 esztendeje szolgál a Fő téri templomban, s a templombúcsút mindig hangversenyekkel, illetve közös éneklésekkel ünneplik: közvetlenül az ünnepi szentmise előtt a régi Mária-énekeket a hívekkel együtt adja elő a Salve Regina Kórus. Ilyenkor rendre elhangzik az Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye, illetve az Amíg szívem dobog, Szűz Mária című dal is. A 10 órai szentmisén pedig az ünnep énekei csendülnek fel, mint például a vármegye búcsús dala, a Dombos Zala.

A vágyból valóság lett

– Hálás vagyok, hogy e templomba vezetett a Jóisten, 18 évvel ezelőtt – fogalmazott lapunk kérdésére C. Tóth Zoltán. – Pont a 18. születésnapomon játszottam a Helikonon, s aranydiplomát kaptam. A koncert végeztével elbúcsúztam a templomtól, s vettem egy mély lélegzetet arra gondolva: milyen jó lenne, ha egyszer itt orgonista lehetnék. Ez a vágyam megvalósult, s azóta is hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, az ország egyik legrégibb gótikus templomában, kiváló akusztikai körülmények mellett, kitűnő zenész kollégáimmal együttműködve.