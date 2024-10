Keszthelyen mutatott be szentmisét Magyarország apostoli nunciusa 1 órája

Jézus az üdvösség ajándékát adja nekünk

Háromnapos vizitációra érkezett a Veszprémi Főegyházmegyébe Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa, aki a Bakony fővárosa után a keszthelyi kármelita bazilikában is ünnepi szentmisét mutatott be. Az egyházi elöljáró tanításában arra buzdított: nekünk is kiáltanunk kell Jézushoz: szükségünk van az üdvösségre.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Nekünk is hittel kell kiáltanunk Jézushoz: szükségünk van az üdvösségre – fogalmazott szentbeszédében Michael Wallace Banach Fotó: Halász Gábor

Michael Wallace Banach Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalmának napján, október 26-án a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban, majd vasárnap Keszthelyen, a Kis Szent Teréz-templomban celebrált szentmisét. Szentbeszédében azt a szentírási szakaszt értelmezte, amely arról szól: Jézus találkozott egy vak emberrel, akinek erős hite miatt gyógyulást adott. Ajándék Michael Wallace Banach-nak: Áldjon meg téged az Úr!... A ároni áldást a Ranolder-iskola diákjai énekelték el a szentmise végén

Fotó: Halász Gábor Jézus üdvösséget hoz Mezei András, a Kármel plébánosa elöljáróban elmondta, a Kármel ma is ápolja és őrzi a rend örökségét, függetlenül attól, hogy már nincsenek jelen szerzetesek Keszthelyen. „Isten kegyelméből bazilikánk aktív, a közössége mindig tettre kész”, fogalmazott. Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalma Dr. Udvardy György veszprémi érsek a szentmise kezdetén arról is beszélt, Michael Wallace Banach háromnapos pasztorális látogatásra érkezett a főegyházmegyébe, aminek legfőképpen az az indoka, hogy szombaton ünnepelték Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalmának évfordulóját. Ezzel pedig megkezdődött a fél éven tartó pasztorális felkészülés a boldoggá avatására. Michael Wallace Banach: Kövessük Jézust az életünk útjain

Fotó: Halász Gábor Értelmet adott az életünknek, felnyitotta szemünket – Minden alkalommal, amikor eljövünk a templomba, emlékezünk azokra a nagyszerű dolgokra, amelyeket az Úr tett értünk: az üdvösség ajándékára, arra, hogy értelmet adott az életünknek, felnyitotta szemünket létezésünk igazságaira – tanított Michael Wallace Banach. – Az üdvösség azt jelenti: értelmet nyer az életünk, s választ kapnak létezésünk legnagyobb miértjei. Az üdvösség olyan szükséglet, amelyet magunkban hordozunk. Néha elnyomjuk, elfelejtjük, olykor úgy teszünk, mintha ott sem lenne, de aztán ez a szükséglet ránk tör, és elvezet arra, hogy nagy alázattal felismerjük: valóban csak az Úr ment meg minket. A város és térség papjaival közösen mutatta be a szentmisét az apostoli nuncius

Fotó: Halász Gábor Gyakran elvakítanak a téves fények Az apostoli nuncius kiemelte, a bibliai vak ember a mi jelképünk, mert képtelenek vagyunk meglátni az igazságot: egyrészt mert látásunk amúgy is korlátozott, másrészt pedig gyakran elvakítanak minket téves fények, amelyek a szemünkbe világítanak. A szentírási vak azonban felismeri állapotát, nem adja fel, nem esik kétségbe, nem csügged, hanem kiált: Dávid fia, könyörülj rajtam!

Memphis címzetes érseke kijelentette, példát véve róla nekünk is hittel kell kiáltanunk Jézushoz: szükségünk van az üdvösségre. Az ünnepi szentmisére ezúttal is megtelt a kármelita bazilika

Fotó: Halász Gábor Tanítványokká válunk mi is – Mi történik, amikor Jézus találkozik velünk? – folytatta Michael Wallace Banach. – Amennyiben hittel és alázattal segítségért kiáltunk, Jézus megáll mellettünk és megadja nekünk az üdvösséget. Abban a pillanatban pedig, amikor érezzük, hogy Jézus szeret, megért és üdvözít minket, akkor a tanítványaivá válunk mi is. Itt ma visszanyerjük látásunkat az oltár asztala körül, s amikor kimegyünk az ajtón, mindannyian elindulunk, mint az a vak ember, hogy kövessük Jézust az életünk útjain. Ezért mi is engedjük, hogy meggyőződéses, alázatos, örömteli, bátor, hittel teli kiáltásunk eljusson Isten szívéhez, és Jézus biztosan nem mulasztja el, hogy meghallgasson minket. Az ünnepi szentmise zenei szolgálatát a Kis Szent Teréz Kórus és a Festetics György Zeneiskola tanári kara látta el. Háromnapos pasztorális látogatásra érkezett a főegyházmegyébe az apostoli nuncius, képünkön dr. Udvardy György veszprémi érsek és Michael Wallace Banach

Fotó: Halász Gábor Michael Wallace Banach programja szombaton, Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalmának emléknapján szentmisét mutatott be Veszprémben, s ezzel megkezdődött a fél éves főegyházmegyei előkészület a mártír lány 2025. április 26-i boldoggá avatására

részt vett a Bódi Mária Magdolna lelki örökségéről szóló tanulmánykötet bemutatóján dr. Udvardy György veszprémi érsek társaságában

vasárnap szentmisét mutatott be a keszthelyi Kis Szent Teréz-templomban

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!